Путин назначил Никитина новым министром транспорта
Андрей Никитин стал новым министром транспорта. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Ранее кандидатуру Никитина одобрила Государственная дума. Никитин до этого занимал пост заместителя министра транспорта, а ранее был губернатором Новгородской области.
Предыдущий глава Минтранса Роман Старовойт был уволен 7 июля. В тот же день стало известно, что он совершил самоубийство.
Андрею Никитину 45 лет, он родился в Москве. Окончил Государственный университет управления по специальности «государственное и муниципальное управление», затем получил степень MBA Стокгольмской школы экономики. Доктор экономических наук.
В 2000-х годах работал в коммерческих структурах, в том числе был замгендиректора по развитию сети ресторанов «Теремок», возглавлял компанию «Стеклонит», производящую продукцию на основе стекловолокна, а затем и компанию «Рускомпозит», в которую она входит.
В 2011 году был назначен гендиректором Агентства стратегических инициатив, а спустя шесть лет получил назначение врио губернатора Новгородской области. Позже официально избрался на должность с результатом 67,9% голосов. В 2022 году переизбрался с результатом 77%.
Предложение занять должность министра он получил накануне, после того как с этой должности был снят Роман Старовойт. Днем 7 июля Старовойт был найден мертвым, по версии правоохранителей, он совершил самоубийство.
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