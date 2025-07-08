Путин назначил Никитина новым министром транспорта

Никитин с февраля был заместителем Старовойта, до этого он был губернатором Новгородской области. 7 июля стало известно, что Старовойт совершил самоубийство

Андрей Никитин (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Андрей Никитин стал новым министром транспорта. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Ранее кандидатуру Никитина одобрила Государственная дума. Никитин до этого занимал пост заместителя министра транспорта, а ранее был губернатором Новгородской области.

Предыдущий глава Минтранса Роман Старовойт был уволен 7 июля. В тот же день стало известно, что он совершил самоубийство.

Андрею Никитину 45 лет, он родился в Москве. Окончил Государственный университет управления по специальности «государственное и муниципальное управление», затем получил степень MBA Стокгольмской школы экономики. Доктор экономических наук.

В 2000-х годах работал в коммерческих структурах, в том числе был замгендиректора по развитию сети ресторанов «Теремок», возглавлял компанию «Стеклонит», производящую продукцию на основе стекловолокна, а затем и компанию «Рускомпозит», в которую она входит.

В 2011 году был назначен гендиректором Агентства стратегических инициатив, а спустя шесть лет получил назначение врио губернатора Новгородской области. Позже официально избрался на должность с результатом 67,9% голосов. В 2022 году переизбрался с результатом 77%.

Предложение занять должность министра он получил накануне, после того как с этой должности был снят Роман Старовойт. Днем 7 июля Старовойт был найден мертвым, по версии правоохранителей, он совершил самоубийство.