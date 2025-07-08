 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин назначил Никитина новым министром транспорта

Путин назначил Никитина новым министром транспорта
Никитин с февраля был заместителем Старовойта, до этого он был губернатором Новгородской области. 7 июля стало известно, что Старовойт совершил самоубийство
Андрей Никитин
Андрей Никитин (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Андрей Никитин стал новым министром транспорта. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Ранее кандидатуру Никитина одобрила Государственная дума. Никитин до этого занимал пост заместителя министра транспорта, а ранее был губернатором Новгородской области.

Предыдущий глава Минтранса Роман Старовойт был уволен 7 июля. В тот же день стало известно, что он совершил самоубийство.

Что известно о самоубийстве экс-министра транспорта Старовойта. Главное
Политика
Роман Старовойт

Андрею Никитину 45 лет, он родился в Москве. Окончил Государственный университет управления по специальности «государственное и муниципальное управление», затем получил степень MBA Стокгольмской школы экономики. Доктор экономических наук.

В 2000-х годах работал в коммерческих структурах, в том числе был замгендиректора по развитию сети ресторанов «Теремок», возглавлял компанию «Стеклонит», производящую продукцию на основе стекловолокна, а затем и компанию «Рускомпозит», в которую она входит.

В 2011 году был назначен гендиректором Агентства стратегических инициатив, а спустя шесть лет получил назначение врио губернатора Новгородской области. Позже официально избрался на должность с результатом 67,9% голосов. В 2022 году переизбрался с результатом 77%.

Предложение занять должность министра он получил накануне, после того как с этой должности был снят Роман Старовойт. Днем 7 июля Старовойт был найден мертвым, по версии правоохранителей, он совершил самоубийство.

Читайте РБК в Telegram.

Мишустин сменил главу Росаккредитации

Глава Россотрудничества рассказал о причинах потери влияния России в СНГ

Пашинян заявил, что будет руководить «освобождением» Армянской церкви

Примаков назвал незаконным задержание российских айтишников в Баку

Wildberries запустит доставку готовой еды из ресторанов

«Голос» объявил о прекращении деятельности

Нетаньяху решил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Трамп пообещал поставить больше оружия Украине

Правительство одобрило проект закона о рубках на Байкале

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Минтранс Андрей Никитин Владимир Путин
Андрей Никитин фото
Андрей Никитин
министр транспорта России
26 ноября 1979 года
Роман Старовойт фото
Роман Старовойт
политик, бывший министр транспорта России
20 января 1972 года
Материалы по теме
Дума утвердила Андрея Никитина на пост министра транспорта
Политика
Комитет Госдумы одобрил кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса
Политика
«Хочу предложить шаг вперед»: как Путин предложил Никитину пост министра
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 92,41 (-0,6) Инвестиции, 00:32 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 78,72 (-0,12) Инвестиции, 00:32
Хачанов проиграл пятой ракетке мира в четвертьфинале Уимблдона Спорт, 17:48
Медиакомпания Трампа запустит ETF на «голубые фишки» крипторынка Крипто, 17:46
МУС выдал ордера на арест лидеров «Талибана» Политика, 17:45
В Екатеринбурге открылась выставка «Универмаг» Наццентра «Россия» Life, 17:42
Таможенники остановили «Газель», перевозившую 1,5 т сырья для наркотиков Общество, 17:41
Йельский университет признали нежелательной организацией в России Политика, 17:36
Журналист Александр Атасунцев стал фигурантом уголовного дела Политика, 17:35
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Рязанский священник призвал судить за празднование дня Ивана Купалы Общество, 17:31
Кириенко и Собянин представили макет нового здания наццентра «Россия» Life, 17:31
Сонный паралич: что это на самом деле и как справиться с ночным кошмаром Стиль, 17:24
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
В России расширят список оснований для лишения приобретенного гражданства Общество, 17:16
В США 37-летний боксер умер через несколько часов после проигранного боя Спорт, 17:06
Стрелявший в Фицо объяснил мотивы своих действий Политика, 17:05