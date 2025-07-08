Самозванец выдал себя за Рубио с помощью ИИ и пообщался с чиновниками

Неизвестный с помощью ИИ общался от лица госсекретаря Марко Рубио с американскими чиновниками. Американские власти не знают, кто за этим стоит, но полагают, что целью было «получить доступ к информации или счетам»

Марко Рубио (Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images)

Самозванец использовал сгенерированные искусственным интеллектом голос и тексты, выдавая себя за госсекретаря США Марко Рубио, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источник. По информации издания, неизвестному удалось связаться как минимум с пятью американскими чиновниками, включая губернатора и конгрессмена.

По информации WP, злоумышленник, стремясь выдать себя за американского госсекретаря, использовал текстовые сообщения и зашифрованное приложение для обмена сообщениями Signal. В середине июня он создал учетную запись под именем Marco.Rubio@state.gov, чтобы связаться с «ничего не подозревающими иностранными и американскими дипломатами и политиками».

«Он оставил голосовые сообщения в Signal по меньшей мере для двух человек, а в одном случае отправил текстовое сообщение, приглашая человека пообщаться в Signal», — говорится в телеграмме от 3 июля, направленной офисом Рубио сотрудникам Госдепартамента, с которой ознакомилась газета.

Кто стоит за попытками выдать себя за Рубио, американским властям пока неизвестно. Они предполагают, что таким образом самозванец пытался манипулировать правительственными чиновниками «с целью получения доступа к информации или счетам». В телеграмме ведомства отмечается, это не первый случай, когда третьи лица пытаются выдавать себя за сотрудников Госдепартамента, используя электронную почту.

В Госдепартаменте отказались комментировать WP содержание сообщений или имена дипломатов и должностных лиц, с которыми контактировал злоумышленник. При этом в ведомстве заверили, что проведут «тщательное расследование» и примут все необходимые меры предосторожности, чтобы подобного не повторилось вновь.

Профессор Калифорнийского университета в Беркли Хани Фарид, который специализируется на цифровой криминалистике, отметил, что для проведения операций такого рода не требуются специальные навыки. Несмотря на это, зачастую злоумышленникам удается добиться успеха, «поскольку государственные служащие могут быть небрежны в вопросах безопасности данных». «Именно поэтому не следует использовать Signal или другие незащищенные каналы для официальных государственных контактов», — сказал он.

Это не первый скандал с Signal, который затронул американских чиновников, напоминает WP. В марте главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что случайно оказался в чате в Signal, где обсуждалась военная операция США против хуситов. По словам журналиста, в беседу его добавил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц. В закрытом чате были глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и другие члены правительства США. Сам Уолтц тогда заявил, что не знаком с Голдбергом и у него не было его номера или других контактов, при этом он взял на себя ответственность за инцидент.

Трамп публично пообещал не увольнять провинившихся из-за «фейковых новостей» и «охоты на ведьм». Он положительно ответил на вопрос, доверяет ли он по-прежнему Уолтцу и Хегсету. Однако непублично, по сведениям Politico, Трамп признал, что Уолтц «облажался». В мае стало известно, что Уолтц покинул должность советника президента США по нацбезопасности.