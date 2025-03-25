Приведет ли скандал вокруг секретного чата к отставкам в команде Трампа Советник по нацбезопасности Майк Уолтц добавил в чат про удары по Йемену журналиста

В США разразился скандал — главный редактор The Atlantic сообщил, как оказался в секретном чате администрации США, где обсуждались удары по йеменским хуситам. Подробности — в статье РБК

Майкл Уолтц (Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Как журналист оказался в секретном чате администрации Трампа

Вечером 24 марта в американском журнале The Atlantic вышла статья, вызвавшая бурный скандал в высших кругах США и ожесточенные дискуссии насчет компетентности лиц, отвечающих в новой администрации за национальную безопасность.

В материале, озаглавленном «Администрация Трампа случайно изложила мне свои военные планы», главный редактор издания Джеффри Голдберг рассказал, что 11 марта он получил электронный запрос на согласие подключиться к мессенджеру Signal. Запрос исходил от пользователя по имени Майк Уолтц. Так же зовут советника президента США по национальной безопасности.

Сервис Signal используется для обмена зашифрованными сообщениями, код всех его версий для различных операционных систем и устройств открыт, так что любой пользователь может убедиться в его безопасности. Голдберг пишет, что, хотя мессенджер пользуется популярностью у журналистов и их ньюсмейкеров, он усомнился в том, что с ним пытается связаться настоящий Уолтц: хотя они знакомы, у журналиста натянутые отношения с администрацией Трампа. Тем не менее он принял запрос.

Через два дня редактор получил уведомление о включении в чат под названием Houthi PC small group. Голдберг предполагает, что PC — это аббревиатура principals committee, то есть «комитет руководителей». К нему традиционно относят самых высокопоставленных лиц, отвечающих за национальную безопасность, — глав Пентагона, Госдепартамента и Министерства финансов, а также директора ЦРУ. Пользователь «Майк Уолтц» написал: «Команда, создаю комитет руководителей для координации действий против хуситов, особенно в течение следующих 72 часов. Мой заместитель Алекс Вонг собирает группу «тигров» на уровне заместителей/руководителей аппарата ведомств по итогам утренней встречи в Ситуационной комнате (помещение в Белом доме, где проходят совещания по вопросам национальной безопасности. — РБК) для определения программы действий и разошлет их сегодня поздно вечером».

В ответ несколько пользователей прислали имена представителей различных ведомств, которых хотели бы включить в упомянутую «группу тигров». Исходя из юзернеймов и содержания сообщений, журналист предположил, что помимо него и «Майка Уолтца» в чате состоят 16 человек, которые могли выдавать себя за вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, главу Минфина Скотта Бессента, главу Пентагона Пита Хегсета, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, директора Национальной разведки Тулси Габбард, главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку и Украине Стива Уиткоффа и других.

Сначала Голдберг, обсудивший все это с коллегами, полагал, что чат был сфабрикован для распространения дезинформации и дискредитации его лично как журналиста, — слишком уж невероятным казалось, что высшее руководство США может осуществлять военное планирование в коммерческом мессенджере, тем более добавить в чат главного редактора неблагосклонного к Трампу издания. 14 марта групповой чат вновь активизировался: «Уолтц» сообщил коллегам, что они получили пакет документов на закрытом правительственном сервере, в том числе предложения о списке региональных партнеров США, которых нужно было оповестить о предстоящем ударе по Йемену.

Затем переписка приняла совсем уж неожиданный поворот: пользователь под ником «Джей Ди Вэнс» написал, что считает решение об ударах по хуситам ошибкой. Он отметил, что через Суэцкий канал проходит лишь 3% американских товаров и 40% европейских, и предложил отложить операцию на месяц, чтобы донести до партнеров ее истинное значение. Ему возразил «Хегсет», который указал на возможные негативные последствия отсрочки: если удары отложат и информация об этом попадет в СМИ, то администрация Трампа будет выглядеть нерешительной; кроме того, Израиль может первым предпринять атаки на хуситов, и США не смогут начать операцию «на своих условиях».

«Если вы считаете, что мы должны это сделать, то давайте. Просто невыносимо снова брать на поруки Европу», — ответил «Вэнс». «Хегсет» продолжил настаивать: «Вице-президент, я полностью разделяю ваше отвращение к нахлебничеству Европы. Это выглядит жалко. Но Майк прав, мы единственные на земном шаре (на нашей половине), кто может это сделать. Больше никто даже близко не годится на эту роль. Вопрос в сроках. Мне кажется, что сейчас самое подходящее время, учитывая распоряжение президента о восстановлении судоходства».

Затем в дискуссию вступил пользователь с ником «S M» — вероятно, советник Трампа по внутренней безопасности Стивен Миллер. Он подчеркнул, что президент уже принял решение о проведении операции, но США важно дать Европе и Египту понять, что они рассчитывают получить от них в благодарность за устранение угрозы со стороны хуситов и восстановление судоходства через Красное море. «Хегсет» написал «согласен», и на этом дискуссия завершилась.

На следующее утро чат снова ожил: в 11:44 по местному времени (18:44 мск) «Хегсет» выложил детали готовящейся операции, которая должна была состояться через два часа. Голдберг не стал приводить их в статье из соображений национальной безопасности. «Содержащаяся в них информация, если бы ее прочитал противник Соединенных Штатов, могла бы быть использована для нанесения вреда американским военным и сотрудникам разведки, особенно на Ближнем Востоке», — объяснил он.

В 13:48 «Уолтц» поделился с участниками информацией об уже состоявшихся ударах по позициям хуситов. Участники чата стали обмениваться поздравлениями: предполагаемый глава ЦРУ написал: «Хороший старт», госсекретарь похвалил главу Пентагона и его команду. Сам «Уолтц» отправил в чат комбинацию из трех эмодзи: кулака, американского флага и огня. Осознав, что чат с высокой степенью вероятности был подлинным, Голдберг его покинул, а затем по электронной почте запросил официальные комментарии всей этой ситуации у предполагаемых участников чата. Через два часа представитель Совета по национальной безопасности подтвердил его опасения: «Судя по всему, это подлинная переписка, и мы проверяем, каким образом в нее был случайно добавлен [ваш] номер».

США нанесли серию ударов по Йемену 15 и 16 марта. Они пришлись на контролируемую хуситами столицу Сану и ее окрестности, а также провинцию Саада на севере страны и порт Ходейда. В группировке заявили, что в результате атаки США погибли 53 человека и более ста получили ранения.

Что грозит участникам переписки в Signal

Голдберг утверждает, что в переписке содержалась информация о планируемых целях, вооружениях и последовательности ударов по позициям хуситов. Однако Хегсет, комментируя позднее ситуацию журналистам, отрицал это: «Я слышал, как это характеризуется. Никто не отправлял никакие военные планы. И это все, что я могу сказать по этому поводу». Он также назвал Голдберга «лживым и сильно дискредитировавшим себя так называемым журналистом, который сделал своим ремеслом постоянное распространение фальшивок».

Публикация спровоцировала волну возмущения со стороны демократов, которые и прежде выражали обеспокоенность тем, что на высшие посты в администрации США назначены некомпетентные люди. Кандидатура Хегсета с большим трудом прошла сенат: даже некоторые республиканцы сомневались в пригодности ведущего Fox News для этой должности из-за обвинений в злоупотреблении алкоголем, растратах и беспорядочных связях с женщинами, а также из-за отсутствия опыта работы в Пентагоне. Статья в The Atlantic вызвала новую волну критики в его адрес. «Министр обороны, который был в этом чате, должно быть, самый неквалифицированный человек, когда-либо возглавлявший Пентагон в истории Америки», — сказал лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис. Сенатор-демократ от Массачусетса Элизабет Уоррен назвала случившееся «вопиюще незаконным и опасным до невозможности» и констатировала, что вопросы национальной безопасности оказались в руках «полных дилетантов». С ремаркой, что администрация Трампа «крупно облажалась», выступил и сенатор-республиканец Джон Корнин.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил The Hill, что не считает нужным подвергать Хегсета или Уолтца дисциплинарному наказанию, хотя и назвал случившееся ошибкой. «Миссия прошла успешно, никто не пострадал из-за этого (включения журналиста в чат. — РБК), мы признательны за это, но я уверен, что они [администрация Трампа] позаботятся, чтобы это не повторилось», — сказал он.

Впрочем, куда в большей опасности находится Уолтц, создавший чат и включивший туда журналиста. Перед публикацией статьи журналисты The Atlantic проконсультировались у юристов, специализирующихся на вопросах национальной безопасности, не вдаваясь в детали переписки. Все они сказали, что, создав групповой чат в Signal для обсуждения военных действий, Уолтц нарушил несколько положений Закона о шпионаже. Более того, настроенное чиновником автоматическое удаление сообщений из переписки противоречит закону о хранении официальных документов. CNN отмечает, что, судя по тональности сообщений, это может быть не единственный закрытый чат для высших чинов, где обсуждались вопросы национальной безопасности.

Politico сообщает, что в администрации Трампа идут «яростные дискуссии» о том, нужно ли отправить Уолтца в отставку. «Было безрассудно не проверить, кто находится в этом чате. Было безрассудно вести этот разговор в Signal. Советник по национальной безопасности не может быть безрассудным», — заявил изданию один из сотрудников Белого дома. По данным источников Politico, Трамп может принять решение о дальнейшей судьбе Уолтца в течение одного-двух дней. Впрочем, пока в Белом доме заявляют, что, несмотря на случившееся, президент США «продолжает полностью доверять своей команде по национальной безопасности, включая советника по нацбезопасности Майка Уолтца».

В понедельник сам Трамп не стал развернуто комментировать этот скандал. Сначала он заявил журналистам, что не в курсе случившегося. «Я ничего об этом не знаю. Я не большой поклонник The Atlantic», — сказал он. Позже Трамп репостнул твит главы DOGE Илона Маска: «Лучшее место, где можно спрятать труп, — это вторая страница журнала The Atlantic, потому что его никто не читает». Во вторник американский президент все же высказался по теме. «Майк Уолтц усвоил урок, он хороший человек», — сказал он NBC.