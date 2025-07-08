Племянника Карапетяна доставили в полицию после обысков

Главу совета председателей «Электросетей Армении» Нарека Карапетяна после обысков у него дома и в штаб-квартире компании доставили в полицию. СК Армении заявил об обысках по 51 адресу

Нарек Карапетян (Фото: РИА Новости)

Председателя совета директоров «Электросетей Армении» и вице-президента группы компаний «Ташир», куда входит ЭСА, Нарека Карапетяна после обыска в его доме доставили в полицию, сообщает 24News.

С обысками к Карапетяну пришли утром 8 июля. Параллельно силовики вошли в здание головного офиса ЭСА и не пускали туда сотрудников. СК Армении заявил, что проводит «неотложные следственные действия» в рамках уголовных производств, «возбужденных в Главном управлении по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета и следственном управлении города Еревана».

Позже в ведомстве сообщили, что обыски проходят по 51 адресу. «Приняты постановления о возбуждении уголовного дела в отношении 11 лиц, из которых в отношении пяти лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного — подписка о невыезде, еще один арестован <...> четверо объявлены в розыск», — добавили в СК Армении.

Сам Карапетян в общении с журналистами после обысков выразил уверенность, что его арестуют, и заявил, что готовился к этому. По его словам, в ходе обысков изъяли «два головных убора, переноску с детскими фотографиями и деньги на четыре iPhone», передает News.am. «Агрессия усилилась после митинга», — добавил Карапетян.

News.am пишет, что его до полиции привозили в штаб-квартиру «Электросетей Армении», где также продолжается обыск.

Нарек Карапетян — племянник арестованного в июне главы «Ташира» Самвела Карапетяна. Последнего обвиняют в публичных призывах к захвату власти на фоне высказываний в поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ), которая критикует премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Защита Карапетяна называет обвинения в отношении него незаконными, адвокаты готовят заявление в Европейский суд по правам человека.

После ареста главы «Ташира» официальный Ереван объявил о решении национализировать и выставить на торги «Электросети». 3 июля парламент Армении одобрил соответствующую инициативу. Она предполагает, что комиссия по регулированию общественных услуг Армении наделяется полномочиями отстранить руководство «Электросетей» и ввести временное управление в случае выявления серьезных нарушений в деятельности и проведения расследования.

Пашинян пригрозил сотрудникам ЭСА увольнением из-за участия в протестах в поддержку Карапетяна.

В Кремле выражали готовность оказать помощь Карапетяну при необходимости (у бизнесмена, помимо армянского, есть и российское гражданство). «Мы, конечно же, ожидаем, что все его законные права соблюдены», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после ареста предпринимателя.