Оперштаб Кубани сообщил об отражении атаки беспилотников

В результате атак беспилотников в Краснодарском крае была повреждена вышка сотовой связи в Ейске, а в станицах Павловская и Ленинградская загорелись резервуары с топливом. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба региона. По предварительным данным, никто не пострадал.

«В ночь с 5 на 6 июля гражданские объекты в нескольких муниципалитетах Краснодарского края подверглись атаке киевского режима — Ейский, Ленинградский и Павловский районы», — говорится в сообщении.

В Ейске силы ПВО сбили дроны, в результате падения обломков вышка сотовой связи получила незначительные повреждения, уточнили власти. После отражения атаки на нефтебазе в станице Павловской вспыхнули резервуары с топливом. Еще один резервуар загорелся в станице Ленинградской.

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