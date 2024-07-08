В Киеве прозвучали взрывы

В Киеве слышны взрывы, работает ПВО, заявил Кличко. Власти города уточнили, что «падение обломков» зафиксировано в шести районах, в том числе там, где находится аэропорт Жуляны. Зафиксированы возгорания

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В пригороде Киева работают силы противовоздушной обороны, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале. Глава городской администрации Сергей Попко также предупредил о работе ПВО в украинской столице.

Жителей просят оставаться в укрытиях, пока звучат сигналы воздушной тревоги. Кличко позднее сообщил о новых взрывах и о том, что бригаду медиков вызвали в Соломенский район Киева. Там, в частности, находится аэропорт Жуляны.

Попко уточнил, что в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах зафиксировано «падение обломков», на место следуют оперативные службы, информация о разрушениях и пострадавших уточняется. По предварительным данным, произошло возгорание. «Суспiльне» и ТСН сообщают, что взрывы в Киеве продолжаются. Кличко позже написал о взрыве в Шевченковском районе.

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В администрации Киева уточнили, что «падение обломков» зафиксировано в шести районах — Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском. В Днепровском и Деснянском районах произошли возгорания, в Соломенском и Дарницком повреждены здания. Известно об одной пострадавшей, ранения не критичные, сообщил Попко.

Кроме того, как передают «Суспiльне» и «Зеркало недели», взрывы прозвучали в Днепропетровской области: в Днепре и Кривом Роге.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В предыдущий раз силы ПВО сработали в Киеве 4 июля.