После ночной атаки дронов 29 тыс. жителей Приморско-Ахтарска остались без света

После атаки на Приморско-Ахтарск без света остались десятки тысяч человек

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В Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края 29 тыс. жителей остаются без света после ночной атаки дронов, сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслав Шапошник.

«Без энергоснабжения остаются порядка 29 тыс. жителей района», — написал он в телеграм-канале. Шапошник добавил, что 19 социальных объектов подключили к резервным источникам питания. В восстановительных работах задействовали 15 аварийных бригад.

После атаки на Приморско-Ахтарск следователи завели уголовное дело по ст. 205 Уголовного кодекса (теракт).

Как сообщило Минобороны, в ночь на 5 июля над Краснодарским краем сбили 14 беспилотников. Глава Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что обломки дронов повредили многоквартирный дом и энергоподстанцию, питающую значительную часть города.

В результате атаки пострадали шесть человек, включая двоих детей. Позднее Кондратьев сообщил, что шестилетняя девочка умерла в больнице.