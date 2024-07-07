Губернатор рассказал о ходе эвакуации в Воронежской области

Гусев: около 50 человек находятся в ПВР из-за ЧС в Воронежской области

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В пункты временного размещения прибыли 50 человек из Подгоренского района Воронежской области, где ввели режим ЧС после ночной атаки дронов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Пока в пункты временного размещения переехали около 50 человек из трех населенных пунктов», — написал он, отметив, что часть граждан отправились к родственникам. В пунктах организовали питание и медицинскую помощь, двух пожилых женщин госпитализировали, добавил глава региона.

Гусев призвал местных жителей сохранять спокойствие и следовать рекомендациям властей.

РБК обратился за комментариями в главк МЧС по Воронежской области, офис главы Подгоренского муниципального района, а также в пресс-службу правительства региона.

Ночью 7 июля над регионом сбили несколько беспилотников, их обломки упали на склад в Подгоренском районе. Там «началась детонация взрывоопасных объектов» и вспыхнул пожар. В районе ввели режим ЧС и объявили эвакуацию.