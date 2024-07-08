Кремль поддержал предложение Турции о мирной платформе по Украине

Турция предложила создать мирную платформу по Украине, которая «предотвратит усугубление поляризации» и отдаст приоритет дипломатии. В Кремле положительно оценили эту инициативу

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Москва согласна с предложением Анкары о необходимости создания мирной платформы для урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан предложил создать мирную платформу, которая «предотвратит усугубление поляризации», а приоритет будет отдавать дипломатии. Он также призвал привлечь как можно больше участников к урегулированию военного конфликта между Россией и Украиной.

«Президент [России Владимир] Путин — убежденный сторонник предпочтительности политико-дипломатических усилий по поиску развязки украинского конфликта. И, конечно же, мы никогда не отказывались от переговоров — наоборот, мы были сторонниками переговоров с участием всех заинтересованных сторон», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России согласился с Фиданом о необходимости создания мирной платформы. «Действительно, было бы здорово, если бы такая платформа была», — отметил он.

Украина настаивает на урегулировании по «формуле мира», предложенной президентом Владимиром Зеленским. Она в том числе содержит пункт о выводе российских войск за границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые вошли в состав России в 2014 и 2022 годы по результатам проведенных там референдумов. Украина и западные страны не признают их результатов и считают произошедшее аннексией.

В июне в Швейцарии состоялась конференция по ситуации на Украине, где обсуждались три пункта «формулы мира» Зеленского. Они касались ядерной безопасности, обмена пленными «всех на всех» и безопасного судоходства. Турция оказалась в числе стран, подписавших итоговое коммюнике саммита. В Кремле исключали отрицательное влияние на двусторонние отношения.

Москва считает неприемлемыми выдвигаемые Киевом условия и предлагает среди своих вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов и Крыма российскими на международных уровнях, а также отмену западных санкций.