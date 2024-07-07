Песков заявил о большом значении визита Моди в Россию

Песков: на Западе внимательно следят за предстоящим визитом Моди в Россию

Нарендра Моди (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Запад внимательно следит визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, который пройдет 8-9 июля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Телеведущий ВГТРК Павел Зарубин спросил его, как власти относятся к «ревностному отношению» западных политиков к визиту индийского премьера.

«Ревнуют, значит, внимательно отслеживают. Внимательно отслеживают, значит, придают большое значение. И здесь они не ошибаются, есть чему придавать большое значение», — ответил Песков.

Визит Моди в Москву станет его первой зарубежной поездкой на третьем сроке в должности главы правительства. По данным Economic Times, на предстоящей встрече Моди и президент Владимир Путин обсудят в том числе денежные переводы между странами. Источники Bloomberg сообщили, что они не будут подписывать никаких «прорывных соглашений», но возможно подписание документа, связанного с «военной логистикой», возобновление обсуждений совместной разработки истребителя пятого поколения и сотрудничества в области ядерной энергетики.

Предыдущая поездка Моди в Россию состоялась в 2019 году. Тогда он посетил Дальневосточный экономический форум во Владивостоке.