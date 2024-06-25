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Премьер Индии прилетит в Москву для встречи с Путиным

The Tribune: премьер Индии Нарендра Моди приедет в Москву 8 июля
Нарендра Моди приедет в Россию впервые с 2019 года, пишет The Tribune. В последний раз он встречался с Владимиром Путиным на саммите ШОС в Самарканде в 2022 году
Владимир Путин и&nbsp;Нарендра Моди
Владимир Путин и Нарендра Моди (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля приедет в Москву, чтобы «подчеркнуть взаимодействие между Индией и Россией, историческими партнерами», сообщает The Tribune.

Моди намерен обсудить с президентом Владимиром Путиным стратегические интересы Индии. Издание пишет, что поездка имеет большое значение, так как это будет отдельный визит, не приуроченный к саммиту БРИКС в Казани в октябре; кроме того, он состоится вскоре после того, как Моди в третий раз возглавил правительство Индии, а Путин стал президентом в пятый раз.

По данным ТАСС, поездка индийского премьера продлится два дня.

В последний раз Моди был в России в 2019 году, когда приезжал во Владивосток. Москву он не посещал с 2015 года.

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Фото:Urs Flueeler / Reuters

Согласно декларации о стратегическом партнерстве от 2000 года, лидеры России и Индии должны встречаться ежегодно. В 2020 году встречу отменили из-за коронавируса. В декабре 2021 года Путин приезжал в Нью-Дели. В 2022-м он встретился с Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, но отдельных контактов, как говорили в Кремле, запланировано не было. В 2023 году они беседовали по телефону. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что прорабатывается возможность встречи в 2024 году.

С начала года Путин и Моди несколько раз провели телефонные разговоры и обменивались телеграммами. Например, в начале июня стороны выразили удовлетворение «нынешним уровнем особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии, которое будет и далее расширяться по всем направлениям».

Индия отказалась осудить Россию за военные действия на Украине, ограничившись общими высказываниями, отмечает The Tribune. Например, осенью 2022 года Моди заявил, что «нынешняя эпоха — это не эпоха войны». Продажи российской нефти в Индию растут (страна перерабатывает ее и перепродает Европе, получая прибыль), также у нее остается интерес к российскому оружию. Но в Нью-Дели «остро осознают», что США внимательно наблюдают за индийско-российскими отношениями, пишет издание.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Нарендра Моди Индия Владимир Путин
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