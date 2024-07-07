Economic Times назвала основные темы встречи Моди с Путиным в Москве

Economic Times: Моди и Путин обсудят денежные переводы между Индией и Россией

Моди и Путин обсудят денежные переводы между двумя странами, использование индийской платежной системы RuPay в России и «Мира» в Индии, торговлю и оборонку. WSJ писала, что Индия сокращает использование российской военной техники

Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото: Александр Демьянчук / Sputnik / Reuters)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Москву на следующей неделе намерен обсудить с российским президентом Владимиром Путиным расширение финансовых операций, сообщает Economic Times.

По его данным, ключевой темой встречи станет разработка механизмов легкого и быстрого перевода денег между двумя странами. Хотя 60% торговли между Индией и Россией осуществляется в национальных валютах, в условиях отключения крупных российских банков от системы передачи финансовых сообщений SWIFT из-за военных действий на Украине «ощущается необходимость в более быстрых и оперативных платежах», пишет издание.

Моди и Путин обсудят использование нацвалют туристами и студентами — по данным ET, речь идет о картах индийской платежной системы RuPay в России и «Мира» в Индии.

Индийский премьер и российский президент постараются достичь прогресса в разработке двустороннего инвестиционного соглашения, поговорят об увеличении экспорта из Индии сельскохозяйственной и фармацевтической продукции. ET отмечает, что из-за санкций поставки в Россию некоторых видов товаров, прежде всего электроники, «находятся под пристальным вниманием» Запада.

Reuters писал, что в 2023–2024 финансовом году товарооборот между Индией и Россией составил $65,7 млрд, что на 33% больше, чем годом ранее.

Также ожидается, что встреча «придаст новый импульс совместному оборонному производству», пишет ET. При этом 5 июня The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на представителя служб безопасности Индии, что страна прекращает либо «сводит к минимуму» использование российских танков, артиллерии, кораблей и вертолетов, которым уже десятки лет, и не намерена в будущем делать крупные заказы на истребители или современную военную технику.

Глава МИД Индии Виная Кватра сообщал, что Моди намерен поднять еще один вопрос — об увольнении индийцев, которые были «по ошибке» отправлены на службу в российскую армию.

Поездка Моди состоится 8–9 июля, он посетит Россию впервые с 2019 года. В последний раз премьер встречался с Путиным на саммите ШОС в Самарканде в 2022 году.