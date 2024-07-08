ФСБ сообщила о попытке спецслужб Украины угнать российский бомбардировщик

ФСБ предотвратила попытку угнать на Украину стратегический бомбардировщик Ту-22М3, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей службы.

По версии ведомства, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец на Украину «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии».

К попытке причастны спецслужбы стран НАТО, утверждает ФСБ.

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