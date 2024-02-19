Киев подтвердил гибель россиянина, угнавшего Ми-8 на Украину

Максим Кузьминов (Фото: Максим Марусенко / NurPhoto / Reuters)

Российский пилот Максим Кузьминов, угнавший в августе прошлого года вертолет Ми-8 на Украину, мертв, сообщили изданию «РБК Украина» в главном управлении разведки (ГУР) Минобороны страны.

«Можем подтвердить факт смерти», — заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Ранее итальянское издание Il Corrispondente без указания источников информации сообщило, что 28-летнего Кузьминова убили в испанском городе Вильяхойоса в провинции Аликанте 13 февраля. В статье была ссылка на испанский портал ABC, однако он писал, что полиция начала расследование убийства 33-летнего украинца.

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