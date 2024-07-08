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В Забайкальском крае задержали сторонника «Артподготовки»

ФСБ: в Забайкальском крае задержали сторонника «Артподготовки»
Задержанный присоединился к организации в 2022 году и призывал к смене власти в России, а также дискредитировал армию. «Артподготовка» планировала «революцию» 5 ноября 2017 года

В Забайкальском крае задержан сторонник организации «Артподготовка» (признана в России экстремистской и террористической организацией и запрещена), который вел подрывную деятельность против России, сообщает УФСБ по региону.

«По заданию своих иностранных кураторов фигурант проводил в сети «Интернет» психологические акции путем распространения материалов, дискредитирующих действия вооруженных сил РФ и органов власти в связи со СВО, а также призывов к насильственному изменению основ конституционного строя», — сказано в сообщении.

Против подозреваемого, который присоединился к «Артподготовке» в 2022-м, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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«Артподготовку» основал оппозиционер Вячеслав Мальцев (признан Минюстом иноагентом), который уехал из России в июле 2017 году, тогда же против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 280.1 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). В 2018-м он рассказал, что получил политическое убежище во Франции.

В ноябре 2017-го ФСБ задержала сторонников «Артподготовки», которые планировали 4 ноября, в День народного единства, и на следующий день поджигать административные здания и устраивать нападения на полицейских «с целью провокации массовых беспорядков». Власти также заявили, что Мальцев создал «Артподготовку» «с целью организации в России революции» (выбранный момент нападения совпадал с датами столетия Октябрьской революции). В переписке активистов нашли «призывы к насильственному свержению власти, совершению терактов и убийству сотрудников полиции», сообщали в ФСБ.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Вячеслав Мальцев «Артподготовка» Забайкальский край ФСБ терроризм
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