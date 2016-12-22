Вячеслав Мальцев заявил о получении политического убежища во Франции

Лидер и основатель признанного экстремистским и запрещенным в России движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев сообщил, что получил политическое убежище во Франции. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале

«Политическое руководство Франции предоставило мне политическое убежище», — сказал он. По словам Мальцева, он планирует обратиться в Европейский суд по правам человека и потребовать признать незаконными решения России о признании «Артподготовки» экстремистской организацией.

Друг Вячеслава Мальцева Александр Расторгуев подтвердил РБК информацию о получении оппозиционером политического убежища во Франции. «Это соответствует действительности, об этом мне сообщил Мальцев сам. Ранее у него было временное убежище, сейчас политическое, все документы у него на руках», — сказал он.

Мальцев покинул Россию в июле 2017 года, сообщалось, что такое решение он принял из-за сообщений об уголовном деле против него. В октябре того же года суд признал «Артподготовку» экстремистской организацией и запретил деятельность движения, самого Мальцева заочно арестовали.