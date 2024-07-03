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Суд арестовал тренера молодежной сборной по борьбе по делу о терроризме

Уроженца Таджикистана Алишери Исматзоду обвинили в том, что он переводил деньги людям, причастным к терроризму. У него также есть родственник, уехавший в Сирию и обвиненный в терроризме на родине, заявил следователь в суде

Суд арестовал тренера молодежной сборной по борьбе по делу о терроризме
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Щербинский районный суд Москвы арестовал тренера по вольной борьбе, уроженца Таджикистана Алишери Исматзоду по обвинению в содействии террористической деятельности. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Суд отправил обвиняемого под стражу на срок 1 месяц 28 суток, до 28.08.2024 года», — говорится в сообщении.

Исматзоде инкриминируют ч. 1 ст. 205.1 УК. По версии следствия, он принимал участие в финансировании запрещенной в России организации. О какой именно организации идет речь, суд не уточняет.

Алишери Исматзода родился в 1992 году. Он мастер спорта, тренер высшей категории. В последнее время был тренером в Московском среднем специальном училище олимпийского резерва № 1. Исматзода также работает тренером юношеской сборной России (девушки до 16 лет) и юношеской сборной Москвы (юноши до 16 лет) по этому виду спорта.

Как передает ТАСС, следователь в суде заявил, что у тренера есть родственник, который сейчас воюет в Сирии, а на родине проходит по делу о терроризме. Он также сообщил, что Исматзода переводил деньги лицам, осужденным за терроризм или подозреваемым в этом, во время обысков у него в квартире нашли экстремистскую литературу.

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«РИА Новости» уточняет, что речь идет о переводах в 1000, 9000 и 100 руб. Сам обвиняемый пояснил в суде, что не общается с родственником, уехавшим в Сирию, и подчеркнул, что он — «семейный человек, исповедующий традиционный ислам». «Переводы Мамедову были, он тогда был обычным гражданином, работал в такси, мы покупали борцовки, кроссовки», — рассказал Исматзода, не уточнив, кто такой Мамедов.

Защита настаивает на невиновности Исматзоды и просила суд о домашнем аресте, отметив, что тот «никогда не участвовал и не планирует участвовать в террористических организациях, ведет светский образ жизни, интегрирован в сообщество». У него также трое несовершеннолетних детей.

О задержании тренера стало известно 1 июля. «Для нас эта информация была шокирующей, но, к сожалению, это так», — сказали РБК в Федерации спортивной борьбы России.

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Елена Чернышова
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