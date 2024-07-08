Созданный Орбаном альянс получит статус фракции в Европарламенте

Правый альянс «Патриоты за Европу» получил поддержку депутатов из семи стран в количестве 23 человек. К нему также возможно присоединение депутатов французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен

Виктор Орбан (Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters)

Правый альянс «Патриоты за Европу», в создании которого принимал участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, смог добиться достаточной поддержки для признания официальной фракцией в Европарламенте, сообщает Politico.

Согласно правилам, чтобы получить статус фракции, группировка должна иметь в составе 23 парламентариев из семи стран. У «Патриотов за Европу» достаточное количество набралось после того, как к ней присоединилась бельгийская партия Vlaams Belang («Фламандский интерес»).

Ранее о поддержке альянса объявили ультраправые партии из Нидерландов, Испании, Австрии, Португалии, Чехии (плюс сама Венгрия). Financial Times сообщала, что переговоры с «Патриотами за Европу» о сотрудничестве ведет французская правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен. На парламентских выборах в стране она стала третьей по числу депутатских мест, а на выборах в Европарламент стала первой в республике (из-за этого президент Эмманюэль Макрон и объявил досрочные выборы в парламент страны).

Орбан ранее предрекал появление новой фракции в Европарламенте из правых и отмечал, что это означает «новую эру» в европейской политике.

Выборы в Европарламент проходили с 6 по 9 июня. Избиратели каждой страны проголосовали за национальные партии, а их кандидаты распределились по европейским фракциям. В Венгрии победу одержала правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» (44,39%), однако этот результат стал худшим с 2004 года. Она получила 11 мест в Европарламенте.

Согласно общеевропейским итогам, первое место получила Европейская народная партия (ЕНП) — 188 из 720 мест в Европарламенте. Это консерваторы, один из представителей партии — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Второе место занял «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (136 мест), далее — «Европейские консерваторы и реформисты» (83 места) и либеральная проевропейская фракция «Обновляя Европу» (75).