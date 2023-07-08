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Глава ЦРУ сравнил угрозы миропорядку со стороны России и Китая

Глава ЦРУ Бернс: Китай обладает все большими возможности изменить мировой порядок
Военная операция России на Украине является вызовом международному порядку, но все большими возможностями изменить его обладает только Китай, считает глава ЦРУ Уильям Бернс
Уильям Бёрнс
Уильям Бёрнс (Фото: Rod Lamkey / CNP / Global Look Press)

Действия России на Украине представляют собой острый вызов сложившемуся международному порядку, но единственной страной, которая намерена изменить его и обладает для этого все большей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью, является Китай, считает глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс. Высказанные им тезисы на лекции в Фонде Дитчли в Оксфордшире (Великобритания) пересказывает The Washington Post.

«Вопрос не в подъеме Китая как таковом, а в сопровождающихся действиях. [Председатель КНР] Си Цзиньпин вступает в свой третий срок с большей властью, чем любой китайский лидер со времен Мао. И вместо того, чтобы использовать эту силу для укрепления, оживления и обновления международной системы, которая способствовала трансформации Китая, Си стремится переделать ее», — заявил Бернс.

По его словам, если действия России на Украине представляют собой вызов в стратегическом соперничестве, то Китай является самым большим соперником в геополитике и разведке, а также важнейшим долгосрочным приоритетом для США.

Подчеркивая это, Бернс напомнил, что ЦРУ создали отдельное подразделение, ориентированное исключительно на Китай. Американская разведка, по его словам, нанимает и обучает больше носителей китайского языка, а также наращивает усилия, чтобы конкурировать с Пекином по всему миру — от Латинской Америки до Африки и Индо-Тихоокеанского региона.

Одновременно с этим Вашингтон стремится укрепить разведывательные каналы связи с Пекином, рассказал Бернс. По его словам, это является важным средством защиты от «ненужных недоразумений» и «непреднамеренных столкновений», а также дополняет и поддерживает принятие политических решений, таких как недавний визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, отмечает глава ЦРУ.

В то же время США работает и по российскому направлению, отметил глава ЦРУ. Он выразил мнение, что существующее, по его словам, «недовольство» внутри России из-за конфликта на Украине «создает уникальную возможность» для ЦРУ. В связи с этим Бернс напомнил о недавнем решении американской разведки запустить канал в Telegram для вербовки россиян. «У нас было 2,5 миллиона просмотров за первую неделю, и мы очень открыты для сотрудничества», — утверждает он.

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Эпоха, которую Бернс описывает как период после холодной войны, по его словам, закончилась, а США больше не являются единственным крупным игроком в мировой геополитике. Цель американских властей, которая заключается в сохранении «более свободного, открытого и безопасного мира», является сложной, и успех будет зависеть от способности США ориентироваться в мире с тремя отличительными особенностями, считает он.

Первой Бернс назвал стратегическую конкуренцию со стороны Китая и России, второй — климатические проблемы и такие события, как пандемии, с которыми, по его мнению, не может самостоятельно справиться ни одна страна, третьей — технологическую революцию «с возможностями и рисками, которые мы еще не можем полностью осознать».

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