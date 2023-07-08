Глава ЦРУ сравнил угрозы миропорядку со стороны России и Китая

Военная операция России на Украине является вызовом международному порядку, но все большими возможностями изменить его обладает только Китай, считает глава ЦРУ Уильям Бернс

Уильям Бёрнс (Фото: Rod Lamkey / CNP / Global Look Press)

Действия России на Украине представляют собой острый вызов сложившемуся международному порядку, но единственной страной, которая намерена изменить его и обладает для этого все большей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью, является Китай, считает глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс. Высказанные им тезисы на лекции в Фонде Дитчли в Оксфордшире (Великобритания) пересказывает The Washington Post.

«Вопрос не в подъеме Китая как таковом, а в сопровождающихся действиях. [Председатель КНР] Си Цзиньпин вступает в свой третий срок с большей властью, чем любой китайский лидер со времен Мао. И вместо того, чтобы использовать эту силу для укрепления, оживления и обновления международной системы, которая способствовала трансформации Китая, Си стремится переделать ее», — заявил Бернс.

По его словам, если действия России на Украине представляют собой вызов в стратегическом соперничестве, то Китай является самым большим соперником в геополитике и разведке, а также важнейшим долгосрочным приоритетом для США.

Подчеркивая это, Бернс напомнил, что ЦРУ создали отдельное подразделение, ориентированное исключительно на Китай. Американская разведка, по его словам, нанимает и обучает больше носителей китайского языка, а также наращивает усилия, чтобы конкурировать с Пекином по всему миру — от Латинской Америки до Африки и Индо-Тихоокеанского региона.

Одновременно с этим Вашингтон стремится укрепить разведывательные каналы связи с Пекином, рассказал Бернс. По его словам, это является важным средством защиты от «ненужных недоразумений» и «непреднамеренных столкновений», а также дополняет и поддерживает принятие политических решений, таких как недавний визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, отмечает глава ЦРУ.

В то же время США работает и по российскому направлению, отметил глава ЦРУ. Он выразил мнение, что существующее, по его словам, «недовольство» внутри России из-за конфликта на Украине «создает уникальную возможность» для ЦРУ. В связи с этим Бернс напомнил о недавнем решении американской разведки запустить канал в Telegram для вербовки россиян. «У нас было 2,5 миллиона просмотров за первую неделю, и мы очень открыты для сотрудничества», — утверждает он.

Эпоха, которую Бернс описывает как период после холодной войны, по его словам, закончилась, а США больше не являются единственным крупным игроком в мировой геополитике. Цель американских властей, которая заключается в сохранении «более свободного, открытого и безопасного мира», является сложной, и успех будет зависеть от способности США ориентироваться в мире с тремя отличительными особенностями, считает он.

Первой Бернс назвал стратегическую конкуренцию со стороны Китая и России, второй — климатические проблемы и такие события, как пандемии, с которыми, по его мнению, не может самостоятельно справиться ни одна страна, третьей — технологическую революцию «с возможностями и рисками, которые мы еще не можем полностью осознать».