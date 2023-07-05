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Newsweek рассказал о работе ЦРУ на Украине

Newsweek: разведка США признала, что ЦРУ работает на Украине
ЦРУ выступает в роли «основного шпиона, переговорщика, поставщика разведданных, логиста, спорщика», а главное — гаранта того, что конфликт на Украине не выйдет из-под контроля, пишет Newsweek
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Агенты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) работают на Украине, сообщил Newsweek со ссылкой на высокопоставленных сотрудников разведки.

«Тайная война с тайными правилами лежит в основе всего, что происходит на Украине», — сказал один из собеседников.

По словам источников, ЦРУ играет огромную роль «как основной шпион, как переговорщик, как поставщик разведывательных данных, как логист, как спорщик». Главное, разведка отводит себе роль гаранта того, что конфликт на Украине не выйдет из-под контроля, говорят собеседники издания. «Приоритет» для администрации президента Джо Байдена заключается в том, чтобы «уберечь американцев и убедить Россию в том, что ей не нужна эскалация», отметил один из представителей разведки.

«Есть ли ЦРУ на территории Украины?» — спросил он риторически и ответил утвердительно. При этом собеседник отметил, что «ничего криминального в этом нет».

В январе газета The Washington Post писала, что директор ЦРУ Уильям Бернс тайно приезжал в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам источников издания, Бернс передал Зеленскому свои предположения «о военных планах России в ближайшие недели и месяцы».

В июне WP также сообщала, что глава ЦРУ вновь посетил Украину, о его визите до этого не объявлялось. По словам чиновников, украинская сторона рассказала ему об «амбициозной стратегии» по возвращению территорий и началу переговоров с Москвой. Так, украинские военные стратеги планируют отвоевать «значительную территорию» к осени, разместить артиллерию и ракетные системы у границ Крыма и затем начать переговоры, писала газета.

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Власти России сообщали, что Москве известно о получении Киевом разведданных от западных стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что это не помешает выполнению целей военной операции.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
ЦРУ Украина Военная операция на Украине

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
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