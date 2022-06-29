Брянский губернатор сообщил о сбитом украинском беспилотнике

Летательный аппарат трижды пытался нанести удар по поселку Случевск Погарского района — населенный пункт находится примерно в 1 км от границы с Украиной. Ранее Случевск подвергался обстрелу со стороны ВСУ

Александр Богомаз (Фото: Александр Рюмин / фотохост-агентство ТАСС)

Российские военные сбили украинский беспилотник в Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

«Сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск Погарского района. Пострадавших и разрушений нет», — сказано в его сообщении.

По словам губернатора, подразделения российской армии находятся в режиме повышенной боевой готовности.

4 июня Случевск подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали в два дома, они загорелись. Один из жителей получил легкое осколочное ранение.





Накануне, 28 июня, еще один украинский беспилотник был сбит в Курской области. Это был разведывательный «Стриж» Ту-141 советского производства, он был сбит к востоку от Курска, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По данным главы области, пострадавших и разрушений не было.

В обоих регионах, а также в Белгородской области и в части районов Крыма действует желтый (высокий) режим террористической опасности, который был введен в апреле и неоднократно продлевался. Как указывал Старовойт, причиной введения этого режима являются «возможные провокации со стороны украинских националистов». В Курской и Брянской областях он будет действовать до 8 июля, в Белгородской области — до 9-го, в Крыму — до 10-го.