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Брянский губернатор сообщил об обстреле села со стороны Украины

Под обстрел с украинской стороны попало село Некислица в Брянской области, которое находится в 0,5 км от границы, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и погибших нет, так же, как и повреждений

Вечером 6 июля под артиллерийский обстрел со стороны Украины попало село Некислица в Севском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

«В результате обстрела повреждений объектов жизнедеятельности, жилых строений нет. Жертв и пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — указал губернатор.

Село находится менее чем в 500 м от границы с Сумской областью Украины.

Накануне, 5 июля, под обстрел попало другое село в Брянской области — Зерново в Суземском районе. По данным губернатора, по населенному пункту произвели около 18 выстрелов. Никто из жителей не пострадал.

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В тот же день под обстрел попали несколько приграничных сел Курской области — Теткино, Попово-Лежачи и Марково. Как указывал губернатор Роман Старовойт, в результате обстрелов никто не пострадал, однако в некоторых населенных пунктах были повреждены здания. Больше всего пострадало Попово-Лежачи.

29 июня Богомаз сообщал, что российские военные сбили украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск.

Власти приграничных областей сообщают об обстрелах с украинской стороны с начала российской военной операции на Украине. В Белгородской, Брянской и Курской областях объявлен желтый уровень террористической опасности.

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Теги
Лилия Пашкова, Полина Мартынова
Брянская область обстрел Украина Александр Богомаз
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