Брянский губернатор сообщил об обстреле села со стороны Украины
Вечером 6 июля под артиллерийский обстрел со стороны Украины попало село Некислица в Севском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.
«В результате обстрела повреждений объектов жизнедеятельности, жилых строений нет. Жертв и пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — указал губернатор.
Село находится менее чем в 500 м от границы с Сумской областью Украины.
Накануне, 5 июля, под обстрел попало другое село в Брянской области — Зерново в Суземском районе. По данным губернатора, по населенному пункту произвели около 18 выстрелов. Никто из жителей не пострадал.
В тот же день под обстрел попали несколько приграничных сел Курской области — Теткино, Попово-Лежачи и Марково. Как указывал губернатор Роман Старовойт, в результате обстрелов никто не пострадал, однако в некоторых населенных пунктах были повреждены здания. Больше всего пострадало Попово-Лежачи.
29 июня Богомаз сообщал, что российские военные сбили украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск.
Власти приграничных областей сообщают об обстрелах с украинской стороны с начала российской военной операции на Украине. В Белгородской, Брянской и Курской областях объявлен желтый уровень террористической опасности.