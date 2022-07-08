Дерипаска рассказал о методе Абэ по сближению народов России и Японии

Синдзо Абэ (Фото: Franck Robichon / Getty Images)

Умерший после покушения бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был фигурой исторического масштаба, выступал за мир в Евразии и сближение с Россией, заявил в Telegram российский предприниматель Олег Дерипаска. Бизнесмен бывал в Японии и перенес оттуда в свой бизнес подход «кайдзен».

«Это фигура исторического масштаба. Он был активным сторонником и проводником установления новых, стабильных, взаимовыгодных и справедливых отношений в Евразии», — написал бизнесмен.

Дерипаска добавил, что подход Абэ к политике «был основан на том, что только экономическая кооперация, совместный экономический рост и процветание помогут установлению долгосрочного мира в Евразии и сближению народов России и Японии с преодолением прошлых разногласий». Он осудил убийство премьера, назвав его «бессмысленным» и «жестоким».

Абэ умер в больнице города Нара вечером 8 июля (около 11:00 мск). Политика застрелил 41-летний бывший военный Тэцуя Ямагами, который проживал в том же городе. Когда он открыл огонь, Абэ выступал с речью в поддержку Либерально-демократической партии, которую ранее возглавлял. После задержания стрелок рассказал, что решил убить премьера, так как был недоволен его политикой.

После покушения Абэ доставили в Медицинский университет Нары на вертолете. Глава реанимационного отделения этого учреждения профессор Хидекен Фукусима рассказал на пресс-конференции, что политика привезли к медикам, когда у него уже остановилось сердце. Врач сообщил, что политик умер от кровопотери.

Абэ было 67 лет. Он занимал пост премьера Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах и пробыл на этом посту дольше всех своих предшественников. Он был выходцем из семьи политиков и дипломатов: его дед по материнской линии был премьер-министром Японии, а отец — министром иностранных дел. Абэ начал политическую карьеру в качестве секретаря своего отца в 1982 году и ушел в отставку с поста премьера в 2020 году из-за проблем со здоровьем.

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Одной из своих ключевых задач в период пребывания на посту Абэ считал заключение мирного договора с Россией по итогам Второй мировой войны. Он призывал народы России и Японии сотрудничать, отбросить взаимные подозрения и улучшить условия для разрешения территориального спора по Курильским островам. Премьер-министр рассчитывал, что соглашение положительно скажется на региональной стабильности, однако договор так и не был подписан.

Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования семье политика. То же самое сделали министр иностранных дел страны Сергей Лавров, а также политики западных государств.