«Европейская правда» сообщила о планах Канады снять санкции с турбин

Канада намерена сделать исключение в санкциях для турбин для «Северного потока», несмотря на позицию Украины по данному вопросу. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на два источника.

«Канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима для поставок турбин для газопровода Nord Stream, что создаст прецедент точечного снятия эмбарго», — говорится в сообщении.

По словам источников, формальным поводом к отмене санкций станет соответствующая просьба немецкого министра экономики Роберта Хабека. Оттава планирует объяснить свое решение тем, что это позволит России восстановить объемы поставок газа в ЕС.

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