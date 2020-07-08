Украина решила не сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 71,24 (-0,93) Инвестиции, 12:43
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 80,41 (-1,06) Инвестиции, 12:43
Как быстрее запускать онлайн-проекты РБК и #CloudMTS, 16:05 Защита Сафронова заявила об отказе дать подписку о неразглашении Общество, 15:58 Доходы россиян упали из-за COVID-19. 4 способа сохранить свой капитал Крипто, 15:51 Защита обжаловала арест замглавы Минобрнауки по делу о хищении Общество, 15:44 Матвиенко исключила автоматическое наделение Медведева статусом сенатора Политика, 15:40 «Другой» мозг: как работает сознание зумеров Совместный проект, 15:36 В России отказались проводить традиционные линейки в школах 1 сентября Общество, 15:34 Аксенов заявил о забронированных до сентября отелях в Крыму Общество, 15:34 #пронауку: как просмотр порнографии влияет на здоровье и отношения партнеров Стиль, 15:33 СМИ узнали о требовании «Барселоной» компенсации от Nike Спорт, 15:32 Перед матчем РПЛ произошла замена резервного судьи из-за коронавируса Спорт, 15:23 Советник президента назвал возможную дату открытия кинотеатров в Москве Общество, 15:19 Журналиста Ивана Сафронова заподозрили в госизмене. Главное Общество, 15:18 Песков допустил возможность сбора данных «завербованным» журналистом пула Политика, 15:11
Политика ,  
0 

Украина решила не сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом

Соглашение было подписано 12 июля 2012 года. Киев считает, что расторжение меморандума позволит дополнительно защитить национальные интересы государства
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото: Zuma / ТАСС)

Украинское правительство решило расторгнуть меморандум о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом. Такое решение было принято на заседании украинского кабмина 8 июля. Его трансляция велась на YouTube-канале правительства.

Кабмин отмечает, что решение позволит создать «дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии» России. Украинский МИД должен оповестить российское ведомство о том, что меморандум прекращает свое действие.

Документ был подписан 12 июля 2012 года в Ялте. В соглашении говорилось, что в двустороннем сотрудничестве стран важное место отводится «постоянному политическому диалогу по актуальным международным проблемам, включая вопросы международной и региональной стабильности и безопасности». В рамках меморандума стороны договорились сотрудничать в борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью, незаконной миграцией, распространением оружия массового уничтожения (ОМУ) и пиратством.

Киев обвинил Россию в спонсировании терроризма и пытках украинцев
Политика
Павел Климкин

В 2017 году Украина обратилась в Международный суд ООН, заявив о том, что Москва нарушает конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. В Киеве утверждали, что Россия «поставляет тяжелые вооружения, а также денежные и людские ресурсы нелегальным вооруженным группировкам, в том числе так называемым Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР)». Помимо этого страна, согласно украинским властям, ставит в «уязвимое положение» крымских татар и граждан Украины, населяющих полуостров. В России подобные обвинения отвергли.

Суд не принял все возражения Москвы, в том числе то, что касалось вопроса о приемлемости рассмотрения иска. Ответ на него Москва должна была подготовить к декабрю 2019 года. Россия утверждала, что за иском может стоять «попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Украина, борьба с терроризмом
Материалы по теме
Военные эксперты оценили слова о готовности Украины к боям с Россией
Общество
Кремль ответил на слова главкома ВМС Украины о подготовке к вторжению
Политика
Главком ВМС Украины сообщил о готовности к боевым действиям с Россией
Политика
Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными»
Тесты и протесты: как компании выявляют неэффективных сотрудников Тесты и протесты: как компании выявляют неэффективных сотрудников
«Люди становятся глупее»: Кьелл Нордстрем — о людях и компаниях будущего «Люди становятся глупее»: Кьелл Нордстрем — о людях и компаниях будущего
Коммуникация с командой в условиях кризиса: как избежать типичных ошибок Коммуникация с командой в условиях кризиса: как избежать типичных ошибок
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter