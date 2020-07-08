Украина решила не сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом

Соглашение было подписано 12 июля 2012 года. Киев считает, что расторжение меморандума позволит дополнительно защитить национальные интересы государства

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото: Zuma / ТАСС)

Украинское правительство решило расторгнуть меморандум о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом. Такое решение было принято на заседании украинского кабмина 8 июля. Его трансляция велась на YouTube-канале правительства.

Кабмин отмечает, что решение позволит создать «дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии» России. Украинский МИД должен оповестить российское ведомство о том, что меморандум прекращает свое действие.

Документ был подписан 12 июля 2012 года в Ялте. В соглашении говорилось, что в двустороннем сотрудничестве стран важное место отводится «постоянному политическому диалогу по актуальным международным проблемам, включая вопросы международной и региональной стабильности и безопасности». В рамках меморандума стороны договорились сотрудничать в борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью, незаконной миграцией, распространением оружия массового уничтожения (ОМУ) и пиратством.

В 2017 году Украина обратилась в Международный суд ООН, заявив о том, что Москва нарушает конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. В Киеве утверждали, что Россия «поставляет тяжелые вооружения, а также денежные и людские ресурсы нелегальным вооруженным группировкам, в том числе так называемым Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР)». Помимо этого страна, согласно украинским властям, ставит в «уязвимое положение» крымских татар и граждан Украины, населяющих полуостров. В России подобные обвинения отвергли.