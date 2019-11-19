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Суд ООН потребовал от России к декабрю подготовить ответ на иск Украины

Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна к 8 декабря подготовить документы по иску Украины. Об этом сообщается на сайте суда (pdf).

Киев заявлял, что Москва нарушила Международные конвенции о борьбе с финансированием терроризма (ICSFT) и о ликвидации форм расовой дискриминации (CERD).

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Украина обратилась в Международный суд в январе 2017 года. Киев отмечал, что Москва поставляет тяжелые вооружения, средства и людей «нелегальным вооруженным группировкам», в частности, самопровозглашенным республикам Донбасса. Украинская сторона также утверждала, что крымские татары и украинцы имеют «уязвимое положение» в Крыму.

Суд в Гааге отклонил возражения России о приемлемости иска Украины и признал свою юрисдикцию в этом разбирательстве. В МИД России отмечали, что решение суда рассмотреть иск не означает, что исход дела предрешен. В дипведомстве заявляли, что суд не рассматривал фактическую сторону обвинений, а в 2017 году он уже соглашался с тем, что претензии Киева не обоснованы.

Теги: ООН, Украина, иск, Гаага
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