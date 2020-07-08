Байден предложил ограничить импорт товаров из России

Джо Байден (Фото: Patrick Semansky / AP)

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден предложил ограничить импорт из России и Китая. Об этом говорится в тексте предложенного им плана по реформе цепочек поставок товаров в страну, опубликованном на сайте Байдена.

По мнению кандидата, Китай и Россия представляют угрозу национальной безопасности США, а ограничения на поставки из этих стран нужно ввести «там, где это будет необходимо для защиты важнейших объектов инфраструктуры и снабжения».

По словам Байдена, от поставок из России и Китая не должны зависеть ни США, ни их союзники. «Это означает разработку новых подходов к безопасности системы снабжения — как индивидуально, так и коллективно — и обновление правил торговли», — считает он.

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