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Эксперты назвали преимущества для России от противостояния США и Китая

Рост напряженности в отношениях США и КНР может привести к расширению сотрудничества Москвы и Пекина, уверены российские и китайские эксперты. Среди потенциальных выгод — торговля сельскохозяйственной продукцией и энергетика
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Риски и возможности для России

США сменили свой стратегический курс с борьбы с терроризмом на соперничество с крупными державами, Россию и Китай Вашингтон воспринимает как стратегических конкурентов, активнее, чем когда-либо со времен холодной войны, используя против них инструменты сдерживания, констатируют авторы доклада «Российско-китайский диалог: модель 2020», подготовленного Российским советом по международным делам, Институтом Дальнего Востока РАН и Институтом международных исследований Фуданьского университета (есть в распоряжении РБК). Усиление противостояния КНР и США создает не только дополнительные риски для развития России и Китая, но и возможности для наращивания сотрудничества Москвы и Пекина в нескольких сферах.

Эксперты отмечают усиление конфронтации США и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Тихом и Индийском океанах. Для России это невыгодно, так как Москва не в состоянии играть активную роль в смягчении или в предотвращении этой конфронтации. США также будут стремиться укрепить свой союз с Индией, а Россия, как и Китай, не заинтересована в дальнейшем индийско-американском сближении, поскольку оно с неизбежностью будет генерировать проблемы для российско-индийских отношений, предупреждают авторы.

В таких условиях Москва могла бы укрепить свои позиции как в традиционной для себя сфере — экспорте углеводородов в Китай, так и при поставках сельскохозяйственной продукции, а также наладить более тесное технологическое партнерство с Пекином. Перспективным также представляется привлечение инвестиций из КНР, ухудшение же состояния китайско-американского сотрудничества на гуманитарном направлении создает новые возможности для укрепления российских позиций на рынке образования и для развития сотрудничества в области фундаментальных наук, указано в докладе. Партнерство двух стран в условиях противостояния Вашингтона и Пекина не может строиться исключительно на антиамериканизме, а должно быть основано на взаимных интересах.

Противостояние США и Китая перешло в активную фазу с приходом к власти президента Дональда Трампа. Чтобы снять претензии Вашингтона и сократить дисбаланс в торговле, Пекин согласился заключить с США торговую сделку, предусматривающую увеличение закупок американской продукции на $76,7 млрд в течение первого и на $123,3 млрд — в течение второго года действия соглашения. Однако полностью претензии к Китаю сняты не были — в конце мая этого года Трамп анонсировал новые санкции в отношении Пекина.

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Как не упустить выгоду

В торговле углеводородами и продукцией сельского хозяйства России нужна диверсификация, уверены эксперты. В поставках энергоносителей, обращают внимание авторы, прямой конкуренции с США пока можно избежать. С 2014-го по 2019 год экспорт российской нефти в Китай вырос с 33,108 млн до 75,857 млн т, что позволило России выйти в лидеры среди поставщиков нефти в эту страну. Однако быстро растущая емкость китайского рынка, в первую очередь газового, вполне способна надолго обеспечить крупными контрактами как российских, так и американских поставщиков.

В 2019 году ввоз в Китай сельскохозяйственной продукции из России возрос на 12,2%, например, поставки сои увеличились на 70%. Но и здесь есть проблемы. Ключевая, по мнению авторов, — это отсутствие необходимой логистической инфраструктуры: сегодня Россия способна закрыть лишь около 10% китайских потребностей по импорту сои, хотя, по китайским оценкам, на экспорт в КНР приходится 89% объема российского экспорта этого товара.

Объем инвестиций, в отличие от торговли, в последние годы снижался. В 2014 году объем накопленных китайских вложений составлял $4,5 млрд, а на начало 2019 года он уменьшился до $2,7 млрд. Сотрудничая с Россией, китайские компании принимали во внимание возможность попасть под вторичные американские санкции, поясняют этот спад авторы.

О необходимости наращивания и диверсификации сотрудничества России с Китаем говорится не первый год, признал в беседе с РБК генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Однако сейчас ситуация качественно изменилась: «То, что сейчас происходит, многие эксперты оценивают как смену приоритетов при принятии экономических решений. Если раньше традиционно всегда первым соображением было достижение максимальной эффективности — закупать там, где дешевле, то теперь из-за политизации торговли на первый план выходит надежность и безопасность поставок».

«Россия не сможет заменить Америку не только потому что вряд ли займет такую же долю на рынке продовольствия или сможет потеснить других конкурентов на рынке углеводородов, главная проблема в том, что Китаю США важны как источник технологий. В интересах Пекина как можно дольше сохранить технологические связи, их интересует сохранение доступа к технологиям, поэтому стратегия Китая заключается в покупке времени, умиротворении США, оттягивании конфронтации», — размышляет руководитель программы «Россия в АТР» Московского центра Карнеги Александр Габуев. Однако усиление американо-китайских противоречий все же способно вызвать больший интерес к России со стороны Китая: энергобезопасность названа одной из шести основ посткризисного восстановления, в стране идет дискуссия о необходимости увеличить собственную добычу углеводородов и закупку ресурсов в странах, с которыми есть сухопутная граница. К тому же в условиях разрыва технологических связей с Европой и США российский рынок станет для Китая более интересным и как источник мозгов для создания новой продукции. Москва может получить от этого краткосрочную и среднесрочную выгоду, но должна будет выбрать сторону в конфликте и усилит асимметричную зависимость от Китая, у которого «на руках гораздо более сильные карты», предупредил эксперт.

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Китай, США, санкции, Российская Федерация
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