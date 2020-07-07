Эксперты назвали преимущества для России от противостояния США и Китая

Рост напряженности в отношениях США и КНР может привести к расширению сотрудничества Москвы и Пекина, уверены российские и китайские эксперты. Среди потенциальных выгод — торговля сельскохозяйственной продукцией и энергетика

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Риски и возможности для России

США сменили свой стратегический курс с борьбы с терроризмом на соперничество с крупными державами, Россию и Китай Вашингтон воспринимает как стратегических конкурентов, активнее, чем когда-либо со времен холодной войны, используя против них инструменты сдерживания, констатируют авторы доклада «Российско-китайский диалог: модель 2020», подготовленного Российским советом по международным делам, Институтом Дальнего Востока РАН и Институтом международных исследований Фуданьского университета (есть в распоряжении РБК). Усиление противостояния КНР и США создает не только дополнительные риски для развития России и Китая, но и возможности для наращивания сотрудничества Москвы и Пекина в нескольких сферах.

Эксперты отмечают усиление конфронтации США и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Тихом и Индийском океанах. Для России это невыгодно, так как Москва не в состоянии играть активную роль в смягчении или в предотвращении этой конфронтации. США также будут стремиться укрепить свой союз с Индией, а Россия, как и Китай, не заинтересована в дальнейшем индийско-американском сближении, поскольку оно с неизбежностью будет генерировать проблемы для российско-индийских отношений, предупреждают авторы.

В таких условиях Москва могла бы укрепить свои позиции как в традиционной для себя сфере — экспорте углеводородов в Китай, так и при поставках сельскохозяйственной продукции, а также наладить более тесное технологическое партнерство с Пекином. Перспективным также представляется привлечение инвестиций из КНР, ухудшение же состояния китайско-американского сотрудничества на гуманитарном направлении создает новые возможности для укрепления российских позиций на рынке образования и для развития сотрудничества в области фундаментальных наук, указано в докладе. Партнерство двух стран в условиях противостояния Вашингтона и Пекина не может строиться исключительно на антиамериканизме, а должно быть основано на взаимных интересах.

Противостояние США и Китая перешло в активную фазу с приходом к власти президента Дональда Трампа. Чтобы снять претензии Вашингтона и сократить дисбаланс в торговле, Пекин согласился заключить с США торговую сделку, предусматривающую увеличение закупок американской продукции на $76,7 млрд в течение первого и на $123,3 млрд — в течение второго года действия соглашения. Однако полностью претензии к Китаю сняты не были — в конце мая этого года Трамп анонсировал новые санкции в отношении Пекина.