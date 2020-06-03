Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 68,98 (-0,73) Quote, 02 июн, 13:07
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 76,78 (-0,86) Quote, 02 июн, 13:07
Производитель «Смешариков» увидел иностранных инвесторов «на горизонте» Технологии и медиа, 07:00 Завадский — РБК: «С иностранным акционером «Смешарики» не станут другими» Технологии и медиа, 07:00 Как поступить в европейскую бизнес-школу из топ-50 со стипендией РБК и Венский университет, 06:43 США начали расследование импорта ванадия из России и Китая Бизнес, 06:35 В Красноярске шестилетний мальчик ушел из дома и пропал Общество, 06:30 В Россию вылетели более сотни туристов из Доминиканы Общество, 06:15 Главы российских театров назвали минусы шахматной рассадки зрителей Общество, 06:00 Касперская предупредила Мишустина об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж Технологии и медиа, 06:00 Израильский врач объяснил ненадобность медицинских масок на улице Общество, 05:43 Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами Общество, 05:26 В Петербурге при пожаре в квартире погибли четыре человека Общество, 05:14 Немецкая газета нашла заимствования у России в кораблях Маска Технологии и медиа, 05:02 Что такое осознанное отцовство и как к нему подготовиться РБК и STADA, 04:47 Протестующие в Вашингтоне осадили территорию вокруг Белого дома Общество, 04:32
Новости без коронавируса ,  
0 

США начали расследование импорта ванадия из России и Китая

Об этом Министерство торговли США попросили национальные производители ванадия. Они утверждают, что их интересы ущемляют низкая стоимость импортной продукции и индустриальная политика России и Китая
Фото: Данил Айкин / ТАСС
Фото: Данил Айкин / ТАСС

Министерство торговли США начало расследования импорта ванадия из России и Китая, в частности, ведомство намерено выяснить, угрожают ли нынешние объемы импортируемой продукции национальной безопасности страны. Об этом говорится на сайте министерства.

Решение о расследовании было принято после того, как американские производители ванадия AMG Vanadium LLC и U.S. Vanadium LLC подали петицию в ноябре 2019 года. Они утверждают, что интересы национальных производителей ущемлены из-за низкой стоимости импортного ванадия, ограничений на экспортных рынках из-за налоговых режимов, а также влияния индустриальной политики России и Китая.

Министр торговли США Уилбур Росс отметил, что ванадий используется в национальной оборонной промышленности, а также является неотъемлемой частью аэрокосмического строительства.

По данным Геологической службы США (USGS), в 2019 году зависимость США от импорта ванадия составила 94% от потребления этого металла страной, а основными поставщиками ванадия были Австрия, Канада, Россия и Южная Корея. В 2015-2018 годах основными источниками импорта феррованадия (сплав железа с ванадием) в Соединенные Штаты были Австрия (48%), Канада (22%), Россия (14%), Южная Корея (11%). Пентоксид ванадия ввозился в основном из ЮАР (44%), Бразилии (29%) и Китая (11%).

В правительстве одобрили снижение налога на добычу редких металлов
Бизнес
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Исходя из данных Геологической службы, в 2015-2018 годах США импортировали ежегодно в среднем 333 тонны российского ванадия.

Кроме того, в 2019 году Соединенные Штаты импортировали из России 283 тонны ванадия, включая отходы и лом, а также сплавов алюминия с ванадием. В первом квартале 2020 года США импортировали из России 37 тонн по той же товарной позиции.

При этом, по данным ФТС России, феррованадий в США из России напрямую не поставлялся в 2017-2020 годах (но мог поставляться через третьи страны). В 2019 году Россия экспортировала 1,3 тыс. тонн феррованадия на сумму $31 млн в такие страны, как ОАЭ, Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Нидерланды, Тайвань, Украина.

Чистая прибыль Evraz за первое полугодие выросла в 13,3 раза
Экономика

Крупнейшим экспортером ванадия из России является группа Evraz («Евраз Ванадий Тула»). В 2019 году Evraz, добывающая ванадий в России и Чехии, получила выручку от продажи ванадиевых продуктов (шлака и сплавов) в размере $648 млн (против $1,15 млрд годом ранее), а поставки ванадия Evraz на мировой рынок обеспечили почти 19% глобального потребления этого продукта.

По оценкам службы, Китай и Россия обладают самыми большими запасами ванадия в мире — соответственно, 9,5 млн тонн и 5 млн тонн.

Авторы: Иван Ткачёв, Мария Лисицына
Теги: Министерство торговли США, расследование
Материалы по теме
ФСБ пресекла контрабанду ценных металлов на ₽200 млн в Германию
Общество
«Норникель» показал рекордную прибыль из-за взлета цен на металлы
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter