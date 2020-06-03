США начали расследование импорта ванадия из России и Китая

Об этом Министерство торговли США попросили национальные производители ванадия. Они утверждают, что их интересы ущемляют низкая стоимость импортной продукции и индустриальная политика России и Китая

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Министерство торговли США начало расследования импорта ванадия из России и Китая, в частности, ведомство намерено выяснить, угрожают ли нынешние объемы импортируемой продукции национальной безопасности страны. Об этом говорится на сайте министерства.

Решение о расследовании было принято после того, как американские производители ванадия AMG Vanadium LLC и U.S. Vanadium LLC подали петицию в ноябре 2019 года. Они утверждают, что интересы национальных производителей ущемлены из-за низкой стоимости импортного ванадия, ограничений на экспортных рынках из-за налоговых режимов, а также влияния индустриальной политики России и Китая.

Министр торговли США Уилбур Росс отметил, что ванадий используется в национальной оборонной промышленности, а также является неотъемлемой частью аэрокосмического строительства.

По данным Геологической службы США (USGS), в 2019 году зависимость США от импорта ванадия составила 94% от потребления этого металла страной, а основными поставщиками ванадия были Австрия, Канада, Россия и Южная Корея. В 2015-2018 годах основными источниками импорта феррованадия (сплав железа с ванадием) в Соединенные Штаты были Австрия (48%), Канада (22%), Россия (14%), Южная Корея (11%). Пентоксид ванадия ввозился в основном из ЮАР (44%), Бразилии (29%) и Китая (11%).