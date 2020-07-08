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США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета

Санкции станут ответной мерой на «систематическое препятствование» Пекином поездкам в Тибетский автономный район американских дипломатов и других официальных лиц, а также журналистов и туристов
Майк Помпео
Майк Помпео (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента.

По словам Помпео, Пекин «продолжает систематически препятствовать» поездкам американских дипломатов и других должностных лиц, а также журналистов и туристов в Тибетский автономный район. В то же время, указал госсекретарь, официальные лица КНР и другие граждане «имеют гораздо больший доступ в Соединенные Штаты».

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Госсекретарь США считает, что доступ в районы Тибета особенно важен для стабильности в регионе, особенно в условиях нарушения прав человека со стороны КНР, а также «неспособности Пекина предотвратить ухудшение состояния окружающей среды вблизи истоков главных рек Азии».

Ограничительные меры вводятся в соответствии с законом «О взаимном доступе в Тибет» (Reciprocal Access to Tibet Act), принятом в США 19 декабря 2018 года. Документ предполагает введение санкций, в частности запрета на въезд в Штаты, в отношении официальных лиц Китая, которые ограничивают доступ к Тибету.

Иностранцам, которые хотят посетить Тибет, нужно получить специальное разрешения от китайских властей. В Госдепе в 2018 году отмечали, что Пекин регулярно отклонял запросы на посещение региона со стороны дипломатов, других официальных лиц и журналистов.

Государство Тибет существовало до 1951 года. В 1949 году на его территорию вошли китайские войска, в через два года он был включен в состав Китая. В 1965 году власти Китая учредили Тибетский автономный район. Представители тибетского народна обвиняют Пекин в попытке уничтожить культурную и религиозную свободу в регионе, а также выступают за независимость Тибета. Китай, в свою очередь, считает лидеров сопротивления сепаратистами.

В начале июля сенат США принял законопроект о санкциях против КНР в связи с законом об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Документ предусматривает санкции для банков и компаний, которые ведут дела с китайскими чиновниками, имеющими отношение к расширению закона о нацбезопасности на Гонконг.

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Этот закон, вступивший в силу в конце июня, направлен на недопущение подстрекательства, терроризма и вмешательства внешних сил в дела административного района. Он подразумевает пожизненное заключение за подрыв власти, сепаратизм, совершение теракта и сговор с иностранными силами, угрожающий национальной безопасности Китая.

Кроме того, 17 июня президент США Дональд Трамп подписал закон, который позволяет вводить санкции в отношении китайских должностных лиц или организаций, которые, как считают в Вашингтоне, нарушают права уйгуров или других групп мусульман. Закон предусматривает два вида ограничений — заморозку активов и визовые ограничения.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Майк Помпео, Тибет, Китай
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