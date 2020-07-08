США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета

Санкции станут ответной мерой на «систематическое препятствование» Пекином поездкам в Тибетский автономный район американских дипломатов и других официальных лиц, а также журналистов и туристов

Майк Помпео (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента.

По словам Помпео, Пекин «продолжает систематически препятствовать» поездкам американских дипломатов и других должностных лиц, а также журналистов и туристов в Тибетский автономный район. В то же время, указал госсекретарь, официальные лица КНР и другие граждане «имеют гораздо больший доступ в Соединенные Штаты».

Госсекретарь США считает, что доступ в районы Тибета особенно важен для стабильности в регионе, особенно в условиях нарушения прав человека со стороны КНР, а также «неспособности Пекина предотвратить ухудшение состояния окружающей среды вблизи истоков главных рек Азии».

Ограничительные меры вводятся в соответствии с законом «О взаимном доступе в Тибет» (Reciprocal Access to Tibet Act), принятом в США 19 декабря 2018 года. Документ предполагает введение санкций, в частности запрета на въезд в Штаты, в отношении официальных лиц Китая, которые ограничивают доступ к Тибету.