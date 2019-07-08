Путин назначил экс-главу Ингушетии Евкурова заместителем Шойгу

Также глава государства присвоил ему звание генерал-лейтенанта. О том, что Евкуров станет заместителем министра обороны, ранее со ссылкой на источники писала газета «Коммерсантъ»

Президент Владимир Путин назначил бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны Сергея Шойгу. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо перевода Евкурова на новую должность Путин присвоил ему воинское звание генерал-лейтенанта. Указ датирован 8 июля и вступает в силу со дня подписания.

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