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Политика ,  
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В Германии решили увеличить число бомбоубежищ на случай войны с Россией

Германии необходимо увеличить число бомбоубежищ для укрытия 1 млн человек в рамках подготовки к возможному нападению России в ближайшие четыре года, заявил Ральф Тислер. У Москвы нет агрессивных намерений к Европе, говорил Путин
Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press
Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Германия должна быть готова к возможному нападению России в ближайшие четыре года, поэтому разрабатывает планы по быстрому расширению сети бомбоубежищ и укрытий, заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung глава Федерального ведомства по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий (BBK) Ральф Тислер.

«Долгое время в Германии бытовало мнение, что война — это не тот сценарий, к которому нам нужно готовиться. Теперь ситуация изменилась. Мы обеспокоены риском начала крупной агрессивной войны в Европе», — сказал он.

Как отмечает Süddeutsche Zeitung, со времен холодной войны из порядка 2 тыс. бункеров в Германии только около 580 находятся в рабочем состоянии. В них могли бы укрыться около 480 тыс. человек, или 0,5% от численности населения ФРГ, подчеркивает газета.

Тислер призывал оборудовать под бомбоубежища туннели, станции метро, подземные гаражи, парковки и подвалы, чтобы «быстро создать пространство для 1 млн человек». Он также заявил о необходимости усовершенствования информационных систем, таких как приложения для оповещения об опасности и дорожные знаки, а также сигнальных сирен. Соответствующий план ВВК будет представлен этим летом. По оценкам Тислера, на нужды гражданской обороны потребуется не менее €10 млрд в течение четырех лет и не менее €30 млрд в ближайшие десять лет.

Он также заявил о необходимости создания обязательной или добровольной службы гражданской обороны и призвал граждан запастись на десять дней предметами первой необходимости на случай перебоев с энерго- и водоснабжением. «Но даже запас на 72 часа был бы очень кстати, — добавил глава ВВК. — Его можно использовать для устранения небольших перебоев в повседневной жизни».

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Фото:Leon Neal / Getty Images
Ранее о необходимости подготовить Германию к войне к 2029 году заявил министр обороны Борис Писториус. По его словам, Россия является угрозой не только для Украины, но и для Молдавии, Грузии и всего блока НАТО, в связи с чем требуется «обеспечить сдерживание, чтобы не допустить худшего развития событий». Бывший президент США Джо Байден утверждал, что в случае победы в конфликте на Украине Москва нападет на страны Североатлантического альянса.

Президент России Владимир Путин называл «чушью полной» заявление Байдена. По его словам, Москва не имеет территориальных претензий и никаких интересов к войне с НАТО. Также он говорил об отсутствии агрессивных намерений по отношению к странам Европы.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Германия Украина бомбоубежище война НАТО Военная операция на Украине
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