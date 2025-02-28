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Военная операция на Украине ,  
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Глава шведской разведки призвал готовиться к войне с Россией

Глава шведской разведки допустил войну с Россией после урегулирования на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия «вернется в Европу» после окончания конфликта на Украине, заявил Томас Нильссон. По словам Путина, у Москвы нет территориальных претензий к странам НАТО
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Европа не может себе позволить ослабить бдительность по отношению к России в отличие от США, поэтому Швеция должна подготовиться к возможной войне по окончании конфликта на Украине, заявил европейской версии издания Politico глава шведской разведки Томас Нильссон.

«Как только война на Украине прекратится или поутихнет, мы уверены, что русские вернутся в наш район, — сказал глава разведки. — Они уже говорят о строительстве баз вдоль новой линии фронта с Финляндией, а также до Арктики».

По словам Нильссона, президент США Дональд Трамп «регулярно дает кредит доверия» российскому лидеру Владимиру Путину, однако европейцы, особенно соседи России, «просто не могут позволить себе ослабить бдительность». Он также заявил о необходимости «повышения осведомленности в гибридной сфере». «Мы видим закономерности», — добавил глава шведской разведки.

Шведов призвали готовиться к войне
Политика
Фото:Jonas Gratzer / Getty Images

В начале 2024 года главнокомандующий армией Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин призвали граждан готовиться к возможной войне. Должностным лицам рекомендовали обеспечить функционирование убежищ, принять план экстренного водоснабжения и поставок продовольствия, а также ускорить темпы подготовки к возможному отражению агрессии.

Путин говорил об отсутствии территориальных претензий к странам НАТО и называл «чушью полной» заявления об угрозе нападения России на альянс в случае победы в конфликте на Украине. По его словам, Москва заинтересована в развитии отношений, а на Западе «искусственно создают проблемы», потому что не хотят иметь «такого конкурента в лице России».

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Швеция США Военная операция на Украине разведка
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