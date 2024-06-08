На бывшего мэра Купянска совершили покушение в Белгородской области

В Старом Осколе Белгородской области совершено нападение на бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору, сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. По данным ведомства, это произошло 7 июня, политика госпитализировали в Москву, его состояние оценивается как критическое.

Телеграм-канал Mash пишет, что в Мацегору стреляли. По информации канала, состояние экс-мэра — тяжелое. В последнее время он работал директором ФОК «Георгиевский», уточняет канал.

РБК обратился за комментарием в СК Белгородской области и ФОК «Георгиевский».

Районный центр и один из крупнейших населенных пунктов региона Купянск расположен в восточной части Харьковской области, в 70 км к северо-востоку от Изюма и в 50 км к востоку от Балаклеи. В нем находится крупный железнодорожный узел. Россия утратила контроль над Купянском в сентябре 2022 года, когда Минобороны объявило о решении перегруппировать войска в районе Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на донецком направлении для выполнения «заявленных целей специальной военной операции».

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