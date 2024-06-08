 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На бывшего мэра Купянска совершили покушение в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине

В Старом Осколе Белгородской области совершено нападение на бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору, сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. По данным ведомства, это произошло 7 июня, политика госпитализировали в Москву, его состояние оценивается как критическое.

Телеграм-канал Mash пишет, что в Мацегору стреляли. По информации канала, состояние экс-мэра — тяжелое. В последнее время он работал директором ФОК «Георгиевский», уточняет канал.

РБК обратился за комментарием в СК Белгородской области и ФОК «Георгиевский».

Районный центр и один из крупнейших населенных пунктов региона Купянск расположен в восточной части Харьковской области, в 70 км к северо-востоку от Изюма и в 50 км к востоку от Балаклеи. В нем находится крупный железнодорожный узел.

Россия утратила контроль над Купянском в сентябре 2022 года, когда Минобороны объявило о решении перегруппировать войска в районе Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на донецком направлении для выполнения «заявленных целей специальной военной операции».

Материал дополняется.

Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео

Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных

Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми

Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам

Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика

Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений

Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото

Новые кадры из Луганска после удара ВСУ

Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива

Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
Центр Энергодара попал под обстрел Политика, 19:46
Фабрицио Романо сообщил, что ПСЖ не откажется от Сафонова после скандала Спорт, 19:46
На бывшего мэра Купянска совершили покушение в Белгородской области Политика, 19:40
Легкомоторный самолет аварийно сел на шоссе в Подмосковье Общество, 19:16
Женский ЦСКА победил «Зенит» в матче за Суперкубок России Спорт, 19:00
На ПМЭФ оценили перспективы молодежи в креативных индустриях 18:59
Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгорода Политика, 18:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Maserati врезался в остановку с детьми на западе Подмосковья Общество, 18:34
Женский «Спартак» выиграл матч Кубка России со счетом 10:0 Спорт, 18:30
Каннаваро покинул «Удинезе» после спасения команды от вылета из Серии А Спорт, 18:18
Мантуров назвал основную задачу России в космосе Технологии и медиа, 18:07
Наказанная за договорняки «Чайка» спустя три года вернулась в Первую лигу Спорт, 17:55
ЦАХАЛ показала кадры с освобожденным из плена ХАМАС петербуржцем Политика, 17:55
На Украине впервые за уклонение от армии посадили в тюрьму на пять лет Политика, 17:46