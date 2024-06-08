Amazon обвинили в передаче России технологии распознавания лиц

Экс-сотрудник Amazon, который был уволен и подал в суд на компанию, утверждает в иске, что она предоставляла доступ к своей системе распознавания лиц Amazon Rekognition в России в обход санкций

Бывший сотрудник Amazon Чарльз Форрест обвинил компанию в нарушении санкций Великобритании — она, как он утверждает, предоставляла доступ к своей системе распознавания лиц Amazon Rekognition в России после начала военных действий на Украине, пишет Financial Times.

Форрест работал в Amazon Web Services, но был уволен. Он подал в суд в Лондоне на компанию. В иске экс-сотрудник утверждает, что его «несправедливо уволили» после того, как он «выразил обеспокоенность по поводу возможных нарушений со стороны Amazon» с ноября 2022 года по май 2023 года, включая «предполагаемую незаконную поставку технологии распознавания лиц».

По его словам, Amazon в 2020 году заключила контракт с российской компанией о предоставлении ей доступа к Amazon Rekognition через подставную фирму, базирующуюся в Нидерландах.

Amazon отрицает обвинения бывшего сотрудника. «Мы считаем, что обвинения необоснованны, и надеемся продемонстрировать это в суде», — заявил представитель компании. Там пояснили, что Форрест, который проработал в Amazon четыре года, до 2023-го, был уволен за «грубый проступок» после того, как «отказался отработать свои часы», не присутствовал на ряде встреч и не отвечал на электронные письма. В компании подчеркнули, что не предоставляли в России доступа к сервису, что подтверждают отчеты по выставленным счетам.

В марте 2022 года, после начала военных действий на Украине, Amazon объявила, что прекратила доставку товаров в Россию и Белоруссию, а также отказалась от регистрации новых пользователей в облачном сервисе Amazon Web Services и стриминговом Amazon Prime Video. Летом прошлого года Роскомнадзор внес Amazon Web Services в список «на приземление». В апреле ведомство заблокировало сайт сервиса за отказ «приземляться» в России.