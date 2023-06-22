Роскомнадзор внес облачное подразделение Amazon в список «на приземление»

Роскомнадзор внес в список «на приземление» Amazon Web Services и еще 11 компаний

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Роскомнадзор включил 12 иностранных компаний в список «на приземление». В их число вошел поставщик облачных услуг Amazon Web Services. Компания прекратила принимать новых клиентов из России и Белоруссии после начала военной операции на Украине.

Закон о «приземлении» предполагает, что иностранные ИТ-компании с суточной аудиторией более чем в 500 тыс. российских пользователей должны открыть в России представительство, разместить на сайте электронную форму обратной связи с местными клиентами и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с властями.

Список также пополнили компании, которые предоставляют облачные и хостинговые услуги: Hetzner Online, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean.