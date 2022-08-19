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Технологии и медиа ,  
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Роскомнадзор объявил о мерах против Telegram, TikTok и Zoom

Роскомнадзор обязал поисковики маркировать Telegram, TikTok и Zoom как нарушителей
Ведомство обязало поисковики уведомлять пользователей о том, что TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest нарушают требования российского законодательства
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Поисковики теперь обязаны уведомлять пользователей о том, что TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest нарушают требования российского законодательства, сообщили в Роскомнадзоре.

«Вышеуказанные ИТ-компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации и основные обязанности, установленные федеральным законом № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ», — объяснили в ведомстве.

Эти меры будут действовать до тех пор, пока иностранные компании не устранят нарушения, уточнили там.

TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest в ноябре прошлого года попали под действие закона о «приземлении» иностранных ИТ-компаний.

Закон, принятый летом 2021 года и вступивший в силу с 1 января этого года, обязывает зарубежные ИТ-компании с суточной аудиторией более чем 500 тыс. пользователей открыть в России филиал, уполномоченное юридическое лицо или представительство. Им предписано зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своих ресурсах электронную форму для обратной связи.

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Всего в списке ведомства на данный момент находится 14 компаний.

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В случае отказа от выполнения требований иностранным компаниям грозит запрет на распространение рекламы, ограничения на переводы денежных средств и прием платежей от физических и юрлиц, запрет на поисковую выдачу, частичная или полная блокировка. Кроме того, их могут обязать информировать своих пользователей о нарушении российского законодательства.

В конце июля Роскомнадзор обязал поисковики информировать о том, что зарегистрированная в США НКО Wikimedia Foundation, владеющая «Википедией», нарушает российские законы. Ведомство объяснило «меру понуждения» неудалением запрещенной информации, в том числе «фейков» о российской военной операции на Украине. До этого Wikimedia Foundation неоднократно за это штрафовали, общая сумма штрафов составила 5 млн руб.

Исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский, в свою очередь, пояснил РБК, что Роскомнадзор обязал поисковики маркировать ссылки из «Википедии» в выдаче, поскольку Wikimedia Foundation не открыла представительство в России. По его словам, требование ведомства не связано с публикациями.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
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