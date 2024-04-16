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Технологии и медиа ,  
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В России заблокировали сайты Amazon Web Services и GoDaddy

Роскомнадзор заблокировал сайты хостинг-провайдеров Amazon Web Services и GoDadd
Компании не выполнили требования закона о «приземлении», в том числе не открыли в России юрлицо и не зарегистрировали личный кабинет на сайте РКН. Ведомство начало блокировать сервисы за нарушение условий закона с марта

Доступ к сайтам хостинг-провайдеров Amazon Web Services и GoDaddy ограничен в России следует из данных Роскомнадзора, размещенных на странице, которая посвящена закону о деятельности иностранных лиц в интернете, или о «приземлении».

Сайт AWS заблокировали 15 апреля, GoDaddy — 12 апреля. Из данных РКН следует, что они не выполнили требования для крупных интернет-ресурсов (суточная аудитория более 500 тыс. пользователей), которые ввел этот закон: не разместили электронную форму для обратной связи, не создали в России свое представительство, филиал или уполномоченное юрлицо и не зарегистрировали личный кабинет через сайт Роскомнадзора.

В сентябре РКН обязал поисковики помечать AWS, GoDaddy и другие сервисы как нарушителей российского законодательства, а месяцем позже запретил отображать их в выдаче поисковых систем.

Роскомнадзор начал блокировать сайты «неприземлившихся» компаний
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Регулятор ограничивает доступ к сайтам хостинг-провайдеров, которые «не приземлились» в России, с конца марта, обратил внимание РБК. Ограничения затронули сайты провайдеров Network Solutions, DreamHost, Bluehost, Ionos, DigitalOcean, WPEngine, HostGator.com и облачного сервиса Kamatera.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что провайдер FastComet самостоятельно ограничил доступ к своим ресурсам в России, а в ближайшее время под блокировку может попасть сайт немецкого хостинг-провайдера Hetzner.

Закон о «приземлении» действует с 2022 года. Изначально под требование закона подпали 13 компаний, в том числе Apple и Google, но затем список расширили. Среди тех, кто выполнил все условия — Apple, AliExpress, владельцы сервисов Likeme, Viber и Aviasales, частично — Google, TikTok и Zoom

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Роскомнадзор блокировка хостинг закон о приземлении
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