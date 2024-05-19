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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев предупредил севастопольцев об упавших суббоеприпасах

Развожаев заявил об отражении атаки в Севастополе и предупредил о суббоеприпасах
Сюжет
Военная операция на Украине
Губернатор Севастополя сообщил, что ракетная атака отбита. Он призвал жителей не подходить к суббоеприпасам и не трогать их

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей об упавших суббоеприпасах после ракетной атаки.

По его словам, атака отбита.

«Отражение ракетной атаки завершено. В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах», — написал Развожаев в телеграм-канале.

Он призвал жителей не подходить к суббоеприпасам и не трогать их. По данным спасательной службы, гражданская инфраструктура не повреждена.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

До этого Развожаев заявил, что силы ПВО отражают ракетную атаку на город и попросил жителей находиться в укрытиях.

15 мая губернатор сообщил, что после уничтожения оперативно-тактических ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. Минобороны тогда отчиталось, что над Крымом было сбито десять ракет ATACMS. Развожаев говорил, что было сбито несколько ракет над акваторией и близ аэродрома Бельбек.

ATACMS (Army Tactical Missile System — «армейский тактический ракетный комплекс») разработан американской Lockheed Martin. Это управляемая ракета класса «земля — земля», которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Суббоеприпасами M74 оснащены ракеты MGM-140А и MGM-140B. Каждая ракета MGM-140А снабжена приблизительно 950 суббоеприпасами, ее дальность стрельбы — до 165 км. MGM-140B имеет большую дальность полета — до 300 км, ее оснащение — около 300 суббоеприпасов.

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Теги
Елена Чернышова
Михаил Развожаев Севастополь ракетный удар

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

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Читать
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