Развожаев предупредил севастопольцев об упавших суббоеприпасах
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей об упавших суббоеприпасах после ракетной атаки.
По его словам, атака отбита.
«Отражение ракетной атаки завершено. В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах», — написал Развожаев в телеграм-канале.
Он призвал жителей не подходить к суббоеприпасам и не трогать их. По данным спасательной службы, гражданская инфраструктура не повреждена.
До этого Развожаев заявил, что силы ПВО отражают ракетную атаку на город и попросил жителей находиться в укрытиях.
15 мая губернатор сообщил, что после уничтожения оперативно-тактических ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. Минобороны тогда отчиталось, что над Крымом было сбито десять ракет ATACMS. Развожаев говорил, что было сбито несколько ракет над акваторией и близ аэродрома Бельбек.
ATACMS (Army Tactical Missile System — «армейский тактический ракетный комплекс») разработан американской Lockheed Martin. Это управляемая ракета класса «земля — земля», которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Суббоеприпасами M74 оснащены ракеты MGM-140А и MGM-140B. Каждая ракета MGM-140А снабжена приблизительно 950 суббоеприпасами, ее дальность стрельбы — до 165 км. MGM-140B имеет большую дальность полета — до 300 км, ее оснащение — около 300 суббоеприпасов.
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