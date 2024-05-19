Развожаев предупредил севастопольцев об упавших суббоеприпасах

Развожаев заявил об отражении атаки в Севастополе и предупредил о суббоеприпасах

Губернатор Севастополя сообщил, что ракетная атака отбита. Он призвал жителей не подходить к суббоеприпасам и не трогать их

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей об упавших суббоеприпасах после ракетной атаки.

По его словам, атака отбита.

«Отражение ракетной атаки завершено. В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах», — написал Развожаев в телеграм-канале.

Он призвал жителей не подходить к суббоеприпасам и не трогать их. По данным спасательной службы, гражданская инфраструктура не повреждена.

До этого Развожаев заявил, что силы ПВО отражают ракетную атаку на город и попросил жителей находиться в укрытиях.

15 мая губернатор сообщил, что после уничтожения оперативно-тактических ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. Минобороны тогда отчиталось, что над Крымом было сбито десять ракет ATACMS. Развожаев говорил, что было сбито несколько ракет над акваторией и близ аэродрома Бельбек.