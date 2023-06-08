РПЦ заявила о передаче Венгрии военнопленных с Украины по церковной линии

Венгрии при содействии РПЦ передали участвовавших в боевых действиях на Украине военнопленных закарпатского происхождения, сообщила пресс-служба патриарха Кирилла. Их число не называется.

Акция была организована «в рамках межцерковного сотрудничества» по просьбе венгерской стороны, сообщили в патриархии.

В РПЦ отметили, что решение было обусловлено «побуждениями христианского человеколюбия».

Закарпатье, которое сейчас входит в состав Украины, было частью Венгрии до 1920 года. Однако в Закарпатской области Украины до сих пор проживает венгерское национальное меньшинство. Согласно переписи 2001 года, в этом регионе жили около 150 тыс. венгров. Так, в городе Берегово доля венгров в соответствии с переписью 2001 года составляет более 48%, при том что украинцев в городе 38%.