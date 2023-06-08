В Бердянске взорвался автомобиль

Улица Северная, 15 (Фото: сервис Google Maps)

В Бердянске Запорожской области взорван автомобиль, сообщил член областной администрации Владимир Рогов.

«В Бердянске примерно в 17:40 около дома 15 на улице Северной взорвался и загорелся автомобиль. На месте работают сотрудники МЧС и МВД», — написал он в своем телеграм-канале. Информации о том, кому принадлежал автомобиль, и есть ли пострадавшие, он не привел.

О прошлом взрыве в Бердянске власти сообщали 3 июня. Тогда бердянская администрация заявила, что ВСУ пытались нанести ракетный удар по городу. Сработала ПВО, оказались сбиты шесть ракет.

Днем ранее ВСУ нанесли удар по морскому порту Бердянска. Жертв и разрушений не было. Рогов сообщал, что украинская сторона попыталась нанести ракетный удар по городу, в Бердянске сработала система ПВО.