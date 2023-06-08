Британия запретила экспорт в Белоруссию денежных купюр

Кроме банкнот Британия также запретила экспорт в Белоруссию промышленного оборудования и товаров двойного назначения. Также вводится запрет на ввоз белорусских золота, цемента, древесины и каучука

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Новый пакет санкций Лондона в отношении Минска включает запрет на экспорт банкнот, промышленного оборудования, товаров и технологий двойного назначения. Кроме того, вводится запрет на импорт из Белоруссии золота, цемента, древесины и каучука, сообщил британский МИД.

«Этот новый пакет усиливает экономическое давление на [президента Белоруссии Александра] Лукашенко и его режим, который активно содействует военным усилиям России и игнорирует территориальную целостность Украины», — говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли (цитата по Reuters).

После начала боевых действий на Украине ряд стран вводили санкции не только против России, но и против Белоруссии, объясняя это тем, что Минск поддерживает Москву в конфликте.

Лукашенко не раз заверял, что белорусская армия не принимает участие в российской военной операции, и исключал нападение со стороны Минска. В то же время в начале октября прошлого года он заявил, что Белоруссия принимает участие в российской военной операции на Украине, но не направляет своих военных в зону боевых действий. «Мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — сказал белорусский президент.

Со слов Лукашенко, цель Минска заключается в том, чтобы не допустить распространения вооруженного конфликта на Белоруссию и не допустить удара по ее территории «под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии».

Кроме того, в конце марта президент России Владимир Путин объявил, что Москва разместит в Белоруссии свое тактическое ядерное оружие (ТЯО). Он подчеркнул, что речь не идет о передаче ТЯО Минску. США, Евросоюз и Великобритания осудили это решение.