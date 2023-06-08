Британия запретила экспорт в Белоруссию денежных купюр

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 88,04 (+0,87) Инвестиции, 15:59 Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 82,09 (+0,63) Инвестиции, 15:59
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:10
Мантуров назвал сроки начала серийного производства машин «Волга» Авто, 16:05
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:50
«Сбер» рассказал о планах развития мегапроекта в Рублево-Архангельском Недвижимость, 15:50
Работа спасателей в зоне затопления после разрушения Каховской ГЭС. Видео Общество, 15:49
Washington Post и ABC объявили о начале контрнаступления Украины Политика, 15:45
Число госпитализированных после прорыва на Каховской ГЭС выросло до 60 Политика, 15:45
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Работа с контрагентами: 10 ошибок и инструкция, как избежать проблем Pro, 15:44
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 15:43
Шойгу сообщил о попытке прорыва украинской армии в Запорожье Политика, 15:42
Путин словами «все хорошо в меру» оценил приглашение легионеров в футболе Спорт, 15:39
Люди, явления, звуки: что смотреть на Beat Film Festival Стиль, 15:32
Хутор в Белгородской области попал под минометный обстрел Политика, 15:31
Путин пообещал написать участникам спецоперации письмо Общество, 15:31
Война санкций ,  
0 

Британия запретила экспорт в Белоруссию денежных купюр

Британия запретила экспорт в Белоруссию товаров двойного назначения и денежных купюр
Кроме банкнот Британия также запретила экспорт в Белоруссию промышленного оборудования и товаров двойного назначения. Также вводится запрет на ввоз белорусских золота, цемента, древесины и каучука
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Новый пакет санкций Лондона в отношении Минска включает запрет на экспорт банкнот, промышленного оборудования, товаров и технологий двойного назначения. Кроме того, вводится запрет на импорт из Белоруссии золота, цемента, древесины и каучука, сообщил британский МИД.

«Этот новый пакет усиливает экономическое давление на [президента Белоруссии Александра] Лукашенко и его режим, который активно содействует военным усилиям России и игнорирует территориальную целостность Украины», — говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли (цитата по Reuters).

После начала боевых действий на Украине ряд стран вводили санкции не только против России, но и против Белоруссии, объясняя это тем, что Минск поддерживает Москву в конфликте.

Лукашенко не раз заверял, что белорусская армия не принимает участие в российской военной операции, и исключал нападение со стороны Минска. В то же время в начале октября прошлого года он заявил, что Белоруссия принимает участие в российской военной операции на Украине, но не направляет своих военных в зону боевых действий. «Мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — сказал белорусский президент.

Со слов Лукашенко, цель Минска заключается в том, чтобы не допустить распространения вооруженного конфликта на Белоруссию и не допустить удара по ее территории «под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии».

Кроме того, в конце марта президент России Владимир Путин объявил, что Москва разместит в Белоруссии свое тактическое ядерное оружие (ТЯО). Он подчеркнул, что речь не идет о передаче ТЯО Минску. США, Евросоюз и Великобритания осудили это решение.

Читайте на РБК Pro
15 лет трезвости: какие привычки помогли Эминему победить зависимость
Как и зачем реанимируют pos-кредитование
Как выбрать пансионат для своего пожилого родственника
Революция iPhone или могила Google Glass. Что обещает MR-гарнитура Apple
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Белоруссия Великобритания санкции Золото древесина цемент Каучук
Материалы по теме
Лукашенко заявил об ошибке России и Белоруссии по Украине
Политика
Белоруссия усилила охрану границы с Украиной спецназом
Политика
Армия Белоруссии получила еще один ЗРК С-400
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter