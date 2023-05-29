Польша ввела санкции против 365 граждан Белоруссии, в том числе всех парламентариев

Среди попавших под санкции Польши 365 белорусских граждан159 парламентариев, представители СМИ, офицеры и др. Также в список попали лица, «связанные с российским капиталом»

Заседание Палаты представителей парламента Белоруссии (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Варшава вводит санкции против 365 граждан Белоруссии из-за поддержания белорусским Верховным судом «драконовского» приговора о лишении свободы польского журналиста Анджея Почобута и «репрессий со стороны белорусских властей в отношении политических оппонентов» Александра Лукашенко, сообщает МВД Польши.

Также в список попали «связанные с российским капиталом» 20 «субъектов хозяйствования» и 16 физлиц (15 россиян и один белорус). Внесенным в список будет запрещен въезд на территорию Польши и остальной Шенгенской зоны, их средства будут заморожены.

Под санкции попали 159 белорусских парламентариев. Как отмечает польское МВД, ограничения теперь распространяются на всех членов белорусского парламента. Также в список включены 76 судей, семь прокуроров, 32 представителя местных администраций и 28 офицеров и сотрудников силовых структур.

Также в перечне значится 23 представителя белорусских «режимных СМИ, занимающихся пропагандистской деятельностью», 24 спортсмена и деятеля в области спорта, восемь сотрудников белорусских государственных учреждений и предприятий и столько же деятелей культуры и науки.

«Эти люди продвигали белорусский режим, а также участвовали в легитимации и поддержке репрессивной политики властей в Минске. Они также несут ответственность за политически мотивированный приговор Анджею Почобуту, вынесенный по ложным обвинениям», — говорится в заявлении польского МВД.

Анджей Почобут — журналист международного канала общественного телевидения Республики Польши Polonia и активист Союза поляков Белоруссии. Он находился под стражей в СИЗО с 25 марта 2021 года.

В феврале этого Гродненский областной суд признал Почобута виновным в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии (ст.361 УК) и в разжигании вражды (ч.3 ст.130 УК). Его приговорили к восьми годам колонии усиленного режима. 26 мая Верховный суд Белоруссии признал приговор законным и он вступил в законную силу.