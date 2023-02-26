Глава Крыма не увидел рисков перекрытия Киевом канала для подачи воды

Украинские власти не смогут перекрыть поток Северо-Крымского канала, который обеспечивает водой полуостров. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает ТАСС.

«Приняты меры на случай, если с плотиной что-то произойдет с точки зрения обстрелов. <...> с точки зрения скорости потока, и высоты волны Крыму ничего не угрожает, даже если какая-то ситуация произойдет», — сказал Аксенов, отметив, что перекрыть воду украинская сторона больше не сможет.

В своем телеграм-канале глава Крыма заявил, что подача воды в Крым стала одним из первых результатов военной операции России на Украине. «Киевский режим и сегодня не оставил надежд нанести вред инфраструктуре канала. <...> Риски потери и дефицита воды остались в прошлом», — подчеркнул Аксенов.

Он также рассказал, что в строительстве опреснителей морской воды в Крыму больше нет надобности, поскольку канал полностью обеспечивает полуостров. «при сегодняшней ситуации, с учетом Северо-Крымского канала, необходимость точно отпала. Проще организовать систему перекачки от канала — в отвод или трубу объем воды загнать, чем бурение, разводка», — добавил глава Крыма.

Северо-Крымский канал начинается рядом с городом Каховка в Херсонской области. Вода в него идет из Каховского водохранилища на Днепре. По каналу вода снабжала Крым до 2014 года, обеспечивая 85% потребностей жителей в пресной воде. После того, как полуостров вошел в состав России, власти Херсонской области Украины в 2017 году перегородили русло канала дамбой, полностью перекрыв водоснабжение Крыма.

Российские военные разблокировали канал во время военной операции на Украине. После взрыва дамбы Аксенов объявил, что водная блокада полуострова закончилась. В начале марта Северо-Крымский канал начал заполняться днепровской водой, однако, как сообщал председатель Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль, нужно провести работы по восстановлению инфраструктуры и расчистить русло канала. Власти оценили убытки от водной блокады региона более чем в 150 млрд руб.