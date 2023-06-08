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Рогов заявил более чем о 30 единицах уничтоженной в Запорожье техники ВСУ

Рогов: на запорожском направлении уничтожено более 30 единиц техники ВСУ
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

За день ВСУ потеряли более 30 единиц техники на запорожском направлении фронта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Только за один день попыток наступления количество уничтоженной техники боевиков ВСУ на запорожском фронте перевалило за 30», — сообщил Рогов, отметив, что «это только по самым скромным подсчетам».

Рогов также рассказал «РИА Новости», что ВСУ стали активно применять РСЗО HIMARS для обстрела окопов российских войск на запорожском направлении.

«Минувшей ночью противник впервые применил дорогостоящие ракеты HIMARS для обстрела окопов наших войск», — сообщил Рогов.

При этом Рогов отметил, что удары ВСУ не имели успеха. «Расчет украинских боевиков провалился. Никто позиции не оставил», — отметил Рогов.

High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) — американская реактивная система залпового огня на колесном шасси, разработанная в 2000 году. Всего с 2003 года было выпущено 540 таких машин. Масса HIMARS составляет 16 т, запас хода — 480 км. РСЗО оснащена шестью 227-миллиметровыми пусковыми установками, может применять неуправляемые и управляемые реактивные снаряды и ракеты, в том числе дальнобойные ATACMS (до 300 км).

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В ночь на 8 июля Рогов заявил, что танковая группа Вооруженных сил Украины начала наступление на Ореховском участке фронта между Малой Токмачкой и Новоданиловкой. Позже Рогов сообщил, что наступающие войска ВСУ были отбиты.

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Запорожская область Владимир Рогов РСЗО HIMARS Украина Военная операция на Украине ВСУ
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