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В Херсонской области предупредили о принесенных течением минах

Власти: принесенные течением мины могут оказаться в затопленных районах Херсонской области
Плотина на Каховской ГЭС обрушилась 6 июня. Россия и Украина обвинили друг друга в произошедшем, а также объявили об эвакуации населения в прибрежный районах. Власти региона предупредили о минах, которых может принести течением
Фото: Иван Антипенко / Reuters
Фото: Иван Антипенко / Reuters

Мины, принесенные течением после обрушения плотины Каховской ГЭС, могут оказаться в подтопленных населенных пунктах Херсонской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

«Оперштаб предупреждает, что возможен принос течением мин и других опасных объектов. Как только спадет вода, сразу начнем инженерную разведку территорий», — написал он.

Также Алексеенко сообщил, что в настоящее время самая сложная ситуация в Алешках и Голой Пристани — уровень Днепра там вырос до 12 м. «На эту минуту с помощью плавсредств эвакуировали с крыш и верхних этажей уже 344 человека. Среди них много маломобильных, а также детей», — добавил глава регионального правительства.

Село Крынки Зернохранилище в Новой Каховке Город Олешки Город Олешки Плотина Каховской ГЭС

Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня, после чего начался массовый сброс воды из Каховского водохранилища. В зоне затопления оказались населенные пункты по обе стороны Днепра. На левом берегу реки, контролируемом Россией, вода затопила более 14 тыс. домов в 15 населенных пунктах Херсонской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Под водой оказались пять кладбищ, скотомогильник, а также больница и детский сад. Эвакуированы 4280 человек, среди них более 170 детей. В зоне бедствия оказались от 22 тыс. до 40 тыс. человек, говорил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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К настоящему моменту погибшими после обрушения плотины числятся пять человек, более 40 были госпитализированы.

В Херсонской области предупредили о принесенных течением минах
В Херсонской области предупредили о принесенных течением минах

Россия и Украина обвинили друг друга в произошедшем. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее терактом, но признал, что доказательств причастности России у него нет. Российский президент Владимир Путин заявил, что разрушение ГЭС — это «варварская акция» украинских властей, которые делают «опасную ставку на эскалацию боевых действий».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
мины Херсонская область Каховская ГЭС Военная операция на Украине
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