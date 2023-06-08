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В ДНР задержали агента украинской разведки

В ДНР задержали агента украинской разведки, собиравшего данные о сотрудниках ФСБ

В ДНР задержали агента Службы внешней разведки Украины, сообщили журналистам в УФСБ по народной республике, передает «РИА Новости».

«УФСБ России по ДНР в ходе оперативной игры задержан агент СВР Украины», — сказали в ведомстве.

Мужчина прибыл в ДНР для сбора сведений о силовиках, а также о дислокации и передвижении российских войск, заявили там.

Задержанного зовут Михаил Михайленко, он сотрудничал с украинской разведкой с 2018 года под псевдонимом «Сорок первый» за денежное вознаграждение. «В апреле Михайленко получил задание легендировано въехать на территорию ДНР и получить чувствительную информацию о сотрудниках ФСБ для последующего совершения в их отношении диверсионно-террористических актов», — утверждают в ФСБ.

Материал дополняется

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