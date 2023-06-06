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Белгородский губернатор сообщил о работе ПВО по двум воздушным целям

Губернатор Гладков: над Белгородом сработала система ПВО по двум воздушным целям
Над Белгородом сработала система ПВО по двум воздушным целям, заявил губернатор. Ранее он сообщил о 491 прилете в Шебекинском округе за сутки
Белгород
Белгород (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

Система ПВО сработала над Белгородом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Над Белгородом сработала наша система ПВО по двум воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он.

Белгородская область, граничащая с Украиной, с начала военных действий неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. В последние недели удары участились.

Гладков сообщал о работе ПВО в регионе накануне вечером. Тогда, по его словам, системы ПВО отработали по трем воздушным целям.

Ранее 6 июня он сообщил о 491 прилете в Шебекинском округе за сутки. «В городе Шебекино удары наносились в большинстве своем по жилым массивам. Есть пострадавший с осколочным ранением кисти. Мужчину доставили в больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь», — говорил губернатор.

В то же время Гладков отмечал, что на сегодняшний день вражеских подразделений на территории Белгородской области, в том числе в Новой Таволжанке, не осталось.

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Белгородский губернатор сообщил о работе ПВО по двум воздушным целям
Белгородский губернатор сообщил о работе ПВО по двум воздушным целям

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Белгород ПВО Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
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