Песков счел хорошей идею о площади «защитников Донбасса» у посольства США

Депутаты Мосгордумы предложили назвать в память о защитниках Донбасса безымянную площадь, которая находится рядом с Домом правительства России и посольством США, чтобы у дипмиссии был новый, «легко запоминаемый» адрес

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Идея назвать площадь у посольства США в Москве в честь «защитников Донбасса» — положительная, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Неплохая идея, очень хорошая идея. Если она пройдет, это будет очень хорошо», — сказал он (цитата по ТАСС).

С такой инициативой 18 мая выступили депутаты Мосгордумы. Они предложили дать название безымянному месту на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы, неподалеку от Дома правительства России. Предложение уже передали мэрии столицы.

Посольство США находится по адресу: Большой Девятинский переулок, 8. Депутаты предложили изменить адрес дипмиссии на площадь Защитников Донбасса. По мнению авторов инициативы, таким образом «американские дипломаты получат значительно более легко запоминаемый топографический ориентир». Кроме того, депутаты заявили, что жители Москвы и городские общественные объединения «многократно обращались» к ним с просьбами увековечить на карте города память «о героизме и воинской доблести защитников Донбасса».

Новые названия некоторым улицам решили дать и в столице Украины. Мэр Киева Владимир Кличко сообщил в середине апреля, что в ближайшее время в городе планируют переименовать улицы, проспекты и станции метро, названия которых связаны с Россией. Например, сквер на юге города, который неофициально назывался сквером дружбы между Киевом и Москвой, захотели переименовать в честь героев Мариуполя.

Мэр украинского Львова Андрей Садовой также говорил, что в городе хотят изменить русские названия улиц. Переименовать планировали 30 улиц.