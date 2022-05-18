В МГД решили сменить адрес посольства США на площадь Защитников Донбасса

Депутаты столичной думы предложили назвать место у американского посольства в Москве площадью Защитников Донбасса и изменить адрес дипмиссии США

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Депутаты Мосгордумы от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ и депутатского объединения «Моя Москва» предложили назвать территорию возле посольства США в столице «площадью Защитников Донбасса». Речь идет о безымянном месте на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы.

Как сообщил руководитель фракции партии «Единая Россия» в Мосгордуме, председатель комиссии МГД по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов, парламентарии также предлагают изменить адрес дипмиссии США с Большого Девятинского переулка, 8, на площадь Защитников Донбасса. По мнению авторов инициативы, если предложение одобрят, «американские дипломаты получат значительно более легко запоминаемый топографический ориентир».

Со слов Орлова, жители Москвы и городские общественные объединения «многократно обращались к депутатам Мосгордумы с просьбами об увековечении на карте столицы памяти о героизме и воинской доблести защитников Донбасса».

Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин заявил, что авторы инициативы «пошли по конструктивному пути»: предложили не менять советские названия, а «дать новой площади достойное имя».

Предложение передали московской мэрии.

Вопросами наименования и переименования территориальных единиц Москвы занимается Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов; ее деятельность координирует столичный департамент культурного наследия.

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